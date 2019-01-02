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Корабли Каспийской флотилии РФ прошли рекордное расстояние 

News.ru + ещё 3 2 часа назад
Фото: globallookpress.com
Каспийская флотилия ВМФ РФ установила свой новый рекорд по пройденному расстоянию. По сравнению с ушедшим годом, показатели увеличились почти в полтора раза.
Военные суда преодолели в 2018-м около 100 тысяч морских миль (185 000 километров), пишет «Интерфакс-АВН». Это связано с повышенным объёмом учений и походов.
«В течение года на Каспийской флотилии выполнено более 400 боевых, в том числе около 10 ракетных стрельб по воздушным и морским целям, свыше 150 артиллерийских стрельб, около 50 бомбовых и противолодочных стрельб», — сообщает в пресс-служба ЮВО.
Экипажи противостояли условным диверсантам, обеспечивали живучесть кораблей, маневрировали и отрабатывали приёмы РЭБ.
Ранее News.ru сообщал о модернизации гаубицы «Коалиция-СВ». Комплекс оснастят режимом стрельбы «Шквал». Смысл в том, что орудие производит несколько залпов подряд под разными углами, из-за чего снаряды достигают цели одновременно.
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Войска , Армия , Оружие
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