Корабли Каспийской флотилии РФ прошли рекордное расстояние

Каспийская флотилия ВМФ РФ установила свой новый рекорд по пройденному расстоянию. По сравнению с ушедшим годом, показатели увеличились почти в полтора раза.

Военные суда преодолели в 2018-м около 100 тысяч морских миль (185 000 километров), пишет «Интерфакс-АВН». Это связано с повышенным объёмом учений и походов.

«В течение года на Каспийской флотилии выполнено более 400 боевых, в том числе около 10 ракетных стрельб по воздушным и морским целям, свыше 150 артиллерийских стрельб, около 50 бомбовых и противолодочных стрельб», — сообщает в пресс-служба ЮВО.

Экипажи противостояли условным диверсантам, обеспечивали живучесть кораблей, маневрировали и отрабатывали приёмы РЭБ.

Ранее News.ru сообщал о модернизации гаубицы «Коалиция-СВ». Комплекс оснастят режимом стрельбы «Шквал». Смысл в том, что орудие производит несколько залпов подряд под разными углами, из-за чего снаряды достигают цели одновременно.