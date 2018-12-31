Моряков СФ в Средиземноморье поздравили с Новым годом 

Сейчас задачи дальнего похода выполняют экипажи БПК «Североморск» и танкера «Кама».
Командующий Северным флотом адмирал Николай Евменов поздравил моряков флота, встречающих новый 2019 год вдали от родных берегов, выполняя задачи дальних походов.
Адмирал Николай Евменов поблагодарил североморцев за вклад в укрепление обороноспособности страны и высокие личные показатели в служебной деятельности, пожелал военнослужащим и их близким здоровья и благополучия.
Этот новый год в дальнем походе встретили экипажи большого противолодочного корабля «Североморск» и танкера «Кама», выполняющие задачи в Средиземном море.
Ранее эти корабли совершили деловой заход в один из портов Кипра.