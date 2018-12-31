Стало известно о начале госиспытаний танка «Армата» в 2019 году

В 2019 году новейший российский танк Т-14 «Армата» приступит к государственным испытаниям, сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны России Боевая машина «приступит к прохождению государственных испытаний в научно-исследовательских институтах Минобороны России», передает РИА «Новости» В департаменте напомнили, что Т-14 является единственным в мире танком третьего послевоенного поколения. «Это принципиально новая и полностью российская разработка. Башня Т-14 необитаема. Впервые экипаж помещен в бронированную капсулу, отделенную от боекомплекта», — отмечается в сообщении.