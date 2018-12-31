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Стало известно о начале госиспытаний танка «Армата» в 2019 году 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 5 1 час назад
Фото: РИА Новости
В 2019 году новейший российский танк Т-14 «Армата» приступит к государственным испытаниям, сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны России.
Боевая машина «приступит к прохождению государственных испытаний в научно-исследовательских институтах Минобороны России», передает РИА «Новости».
В департаменте напомнили, что Т-14 является единственным в мире танком третьего послевоенного поколения.
«Это принципиально новая и полностью российская разработка. Башня Т-14 необитаема. Впервые экипаж помещен в бронированную капсулу, отделенную от боекомплекта», — отмечается в сообщении.
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Войска , Армия , Оружие , Министерство обороны , РИА Новости
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