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ВДВ получили новые беспилотники для разведки 

News.ru + ещё 3 35 минут назад
Фото: globallookpress.com
Воздушно-десантные войска (ВДВ) получили новые беспилотники, предназначенные для ведения разведки и корректирования огня. Всего в 2018 году было поставлено примерно 15 аппаратов типа «Орлан-10» и «Элерон-3».
«Беспилотные комплексы имеют на своём борту сменные модули с тепловизионными, фото— и видеокамерами на гиростабилизированной поворотной платформе, а также аппаратуру ретрансляции», — отметили в департаменте информации Минобороны.
Решение об усиление ВДВ было озвучено в ноябре. В состав войск включат армейскую авиацию, подразделения противовоздушной и противоракетной обороны.
Ранее News.ru писал, что беспилотники меняют концепцию противостояния и ведения боевых действий в воздухе, на земле, на воде и под водой — ведущие державы намерены использовать их не только для разведки и тактических действий, но позиционируют как стратегическое оружие.
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Войска , Армия , Оружие , Министерство обороны
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