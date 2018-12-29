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Порошенко расширил зону контроля Украины в Чёрном море
Порошенко расширил зону контроля Украины в Чёрном море

В Пхеньяне назвали КНДР мощной военной державой 

RT на русском 14 минут назад
Глава политуправления армии КНДР Ким Су Гиль заявил, что Северную Корею в мире считают мощной военной державой. Об этом сообщает агентство Kyodo.
Соответствующее заявление он сделал в Пхеньяне в ходе мероприятия по случаю седьмой годовщины присвоения Ким Чен Ыну звания верховного главнокомандующего КНДР.
«Мы смогли поднять статус нашей страны до мощной военной державы, которую признают во всем мире», — приводит слова Ким Су Гиля ТАСС.
Ранее в КНДР заявили о возможности отказа от денуклеаризации из-за действий США.
RT на русском: последние новости
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Войска , Азия , Армия , Конфликты , Чен Ким , ИТАР-ТАСС , КНДР , Пхеньян
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