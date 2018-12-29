В Пхеньяне назвали КНДР мощной военной державой

Глава политуправления армии КНДР Ким Су Гиль заявил, что Северную Корею в мире считают мощной военной державой. Об этом сообщает агентство Kyodo.

Соответствующее заявление он сделал в Пхеньяне в ходе мероприятия по случаю седьмой годовщины присвоения Ким Чен Ыну звания верховного главнокомандующего КНДР.

«Мы смогли поднять статус нашей страны до мощной военной державы, которую признают во всем мире», — приводит слова Ким Су Гиля ТАСС.

Ранее в КНДР заявили о возможности отказа от денуклеаризации из-за действий США.