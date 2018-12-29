Перетяжеленный Ил-112В выполнил первую рулежку

Первый опытный образец транспортного самолета Ил-112В совершил пробную рулежку на взлетно-посадочной полосе « Воронежского акционерного самолетостроительного общества ». Соответствующие кадры публикует «Звезда».

«Ил-112В сегодня выполнил первые рулежки на взлетно-посадочной полосе! Начался самый ответственный этап подготовки к первому полету», — отметил в Facebook генеральный директор «Ил» Алексей Рогозин.

Также главный конструктор «Ил» Николай Таликов подтвердил телекананалу, что Ил-112В получился перетяжеленным. «Основной вопрос, который перед нами стоит и на который обращает внимание заказчик, это перетяжеление самолета. Да, мы перетяжелили самолет, но, откровенно говоря, труд конструктора таков, что зачастую возникают подобные вопросы. К примеру, на Ил-76 мы проводили три этапа облегчения конструкции. Это естественно», — отметил инженер.

По его словам, первый полет самолета запланирован на январь 2019 года.

Как сообщил ТАСС источник в облронно-промышленном комплексе, самолет Ил-112В совершит в январе еще две рулежки и три пробежки по взлетно-посадочной полосе, после чего начнет первый испытательный полет.

В декабре Таликов заявил, что первому Ил-112 уменьшат массу.

В ноябре на Воронежском авиационном заводе выкатили первый произведенный в России легкий транспортный самолет Ил-112. Машина получила заводской номер 01-01.

Серийное производство Ил-112 является одной из приоритетных задач государственной программы перевооружения ВС России. Выкатка машины из цеха окончательной сборки — последний этап перед прохождением госиспытаний.

Первая установочная партия для военно-транспортной авиации ВКС оценивается в 35-37 машин. Ил-112, способный принять до 44 пассажиров или до пяти тонн груза, создается на замену украинским Ан-24 и Ан-26.