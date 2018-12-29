The National Interest оценил модернизацию Ту-22М3М

Как сообщает издание, «старый дизайн сделан супер смертельным».

По данным журнала, Ту-22М3М сохранит дизайн своего предшественника Ту-22М3, но будет заменена почти вся бортовая электроника.

Изменения включают интеграцию навигационной системы ГЛОНАСС, цифрового бортового интерфейса и средств радиоэлектронного противодействия (РЭБ).

Также, как сообщает The National Interest, Ту-22М3М оснастят расширенным комплексом вооружений, в частности, современной противокорабельной ракетой X-32 вместо X-22.

Ранее военный эксперт, основатель портала Military Russia Дмитрий Корнев рассказал RT о модернизации и преимуществах Ту-22М3М, совершившего свой первый полёт, длившийся 37 минут.