В России завершился осенний призыв 

Осенний призыв в российскую армию завершен, по его итогам на воинскую службу заступили 132,5 тысячи новобранцев, заявил в субботу начальник Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба Вооруженных Сил РФ генерал-майор Евгений Бурдинский.
"Осенью 2018 года для прохождения военной службы по призыву в Вооруженные Силы Российской Федерации, другие войска, воинские формирования и органы было призвано и направлено 132,5 тысячи человек. Указ президента РФ №552 от 28 сентября 2018 года по призыву граждан на военную службу выполнен в полном объеме", — цитирует Бурдинского газета "Красная звезда".
Генерал добавил, что в завершившейся призывной кампании сохранилась тенденция сокращения числа уклонистов. По сравнению с осенним призывом 2017 года их стало меньше более в чем два раза.
"Что касается граждан, неявившихся в военкоматы по повесткам, то их количество незначительно. Если осенью 2017 года таких граждан было около трех тысяч, то в настоящее время их около 1200", — уточнил он.