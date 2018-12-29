В России завершился осенний призыв

"Осенью 2018 года для прохождения военной службы по призыву в Вооруженные Силы Российской Федерации, другие войска, воинские формирования и органы было призвано и направлено 132,5 тысячи человек. Указ президента РФ №552 от 28 сентября 2018 года по призыву граждан на военную службу выполнен в полном объеме", — цитирует Бурдинского газета "Красная звезда".

Генерал добавил, что в завершившейся призывной кампании сохранилась тенденция сокращения числа уклонистов. По сравнению с осенним призывом 2017 года их стало меньше более в чем два раза.