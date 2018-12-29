Шойгу поздравил с Новым годом военнослужащих и ветеранов

С наступающим Новым годом поздравил военнослужащих министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу и пожелал им счастья, здоровья и новых достижений.

Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу поздравил с Новым годом коллег и ветеранов.

«От всей души поздравляю вас с наступающим Новым годом! Этот светлый праздник дарит радость встреч с самыми дорогими людьми и предвкушение чего-то нового, обязательно доброго», — сказал министр.

По его словам, в ВС РФ в 2018 году продолжили поступать новейшие образцы вооружения и военной техники, активно совершенствовалась боевая подготовка войск, значительно продвинулись в социальном обеспечении военнослужащих, их семей и ветеранов

«Мы с вами многого добились в уходящем году. Наша армия остается самой современной и боеспособной, что дает твердую гарантию независимости и безопасности страны», — подчеркнул Шойгу.

Министр отметил, что каждый день добросовестным исполнением воинского долга и своими ратными свершениями российские военнослужащие повышают авторитет Вооруженных Сил России, а также вносят существенный вклад в укрепление ее обороноспособности.

Шойгу пожелал всего доброго тем, кто в новогоднюю ночь находится на боевом посту, кто на дальних рубежах успешно решает миротворческие и гуманитарные задачи.

«Особо хочу поздравить наших кадетов, суворовцев, воспитанниц и, конечно, наших юнармейцев! Вы молоды, активны и талантливы. Уверен, впереди вас ждут важные свершения, яркие проекты и события», — добавил министр обороны РФ.

«Счастья вам, дорогие друзья, крепкого здоровья и новых достижений на благо наших Вооруженных Сил! С Новым годом!», — заключил Сергей Шойгу.