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Шойгу поздравил с Новым годом военнослужащих и ветеранов 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: Алексей Иванов, ТРК Звезда
С наступающим Новым годом поздравил военнослужащих министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу и пожелал им счастья, здоровья и новых достижений.
Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу поздравил с Новым годом коллег и ветеранов.
«От всей души поздравляю вас с наступающим Новым годом! Этот светлый праздник дарит радость встреч с самыми дорогими людьми и предвкушение чего-то нового, обязательно доброго», — сказал министр.
По его словам, в ВС РФ в 2018 году продолжили поступать новейшие образцы вооружения и военной техники, активно совершенствовалась боевая подготовка войск, значительно продвинулись в социальном обеспечении военнослужащих, их семей и ветеранов
«Мы с вами многого добились в уходящем году. Наша армия остается самой современной и боеспособной, что дает твердую гарантию независимости и безопасности страны», — подчеркнул Шойгу.
Министр отметил, что каждый день добросовестным исполнением воинского долга и своими ратными свершениями российские военнослужащие повышают авторитет Вооруженных Сил России, а также вносят существенный вклад в укрепление ее обороноспособности.
Шойгу пожелал всего доброго тем, кто в новогоднюю ночь находится на боевом посту, кто на дальних рубежах успешно решает миротворческие и гуманитарные задачи.
«Особо хочу поздравить наших кадетов, суворовцев, воспитанниц и, конечно, наших юнармейцев! Вы молоды, активны и талантливы. Уверен, впереди вас ждут важные свершения, яркие проекты и события», — добавил министр обороны РФ.
«Счастья вам, дорогие друзья, крепкого здоровья и новых достижений на благо наших Вооруженных Сил! С Новым годом!», — заключил Сергей Шойгу.
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Комментарии
Войска , Армия , Сергей Шойгу
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