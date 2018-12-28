Гиперзвук и секретные подлодки: чем удивила «оборонка» в 2018 году

Далеко, глубоко и быстроВ уходящем году Россия заявила о наличии у нее принципиально новых типов вооружений: боевых лазеров, нескольких типов гиперзвуковых ракет и боеголовок различного назначения, беспилотной атомной подлодки межконтинентального класса. О них 1 марта рассказал президент страны Владимир Путин в ежегодном послании Федеральному Собранию РФ. Вскоре на сайте Минобороны открылось онлайн-голосование — по его результатам были выбраны имена для военных новинок. Гиперзвуковой маневрирующий боевой блок «Авангард» для межконтинентальных баллистических ракет не просто лишает смысла американскую систему ПРО, но и ставит под вопрос само ее существование. "Никаких контрмер против гиперзвукового оружия России не существует", — признали недавно в Конгрессе США . По мнению американских военных экспертов, главными целями «Авангардов» — раз перехватить их невозможно, — станут как раз объекты системы ПРО: радары и позиционные районы противоракет в Калифорнии и на Аляске . Таким образом не останется препятствий к применению других вооружений дальнего действия: как в простом, так и в ядерном исполнении. «Авангарды» в России производятся серийно, первые ракетные полки с новыми боеголовками встанут на боевое дежурство в 2019 году. У гиперзвуковой авиационной ракеты «Кинжал» иная цель — крупные корабли (читай, авианосцы). Опять же, придуманная для их защиты высокотехнологичная система ПВО-ПРО Aegis не рассчитана на перехват объектов, летящих на скорости в 10 чисел Маха, поэтому результат обстрела предсказуем. Сейчас «Кинжалы» тестируют на модернизированных перехватчиках МиГ-31К, рассматривается вопрос об оснащении ими дальних ракетоносцев Ту-22М3. Любопытная деталь: США делают гиперзвуковую ракету «с ноля» и продвинулись недалеко — в том числе и потому, что намерены оснастить ее прямоточным двигателем, что связано с множеством инженерных проблем. Россия изящно обошла это затруднение, с минимальными затратами переделав в «Кинжал» серийную ракету сухопутного комплекса «Искандер». Про боевой лазер «Пересвет» и подводный беспилотник «Посейдон» известно немного. Про лазер — что он есть и проходит испытания в войсках. Минобороны РФ опубликовало несколько роликов, на которых «Пересвет» величественно выезжает из ангара и разворачивает оптику в небо. На этом пока все — потенциальные цели и технические характеристики комплекса не раскрываются. Боевые возможности «Посейдона» настолько ужасны (для противника), что чем таинственнее этот комплекс — тем страшнее. Сообщалось об успешном испытании ядерной силовой установки подводного робота и начале морских тестов, об остальном можно только догадываться. Гигантская торпеда с ядерной силовой установкой может, никем не замеченная, пересечь океан и доставить к чужому берегу любой боезаряд — ограничения по массе здесь не так существенны, как в РВСН . В конце декабря 2018 года стало известно о начале подводных испытаний «Посейдона». Привычные, но необычныеЕсть много новинок и среди привычных боевых систем. Главный производитель российских танков, "Уралвагонзавод" раскрыл секреты новейшей модификации Т-72. Машину с индексом Т-72Б3М оснастили новой 125-миллиметровой пушкой, динамической защитой «Реликт» и решетчатыми экранами — они защищают корму танка от кумулятивных зарядов. У механика-водителя появились камера заднего обзора и бортовой компьютер с системой диагностики, у командира — панорамный многоканальный прицел. Также российские танкисты начали получать модернизированные Т-80БВМ. Экипажи очень хорошо отзываются об этих машинах. Глубокая модернизация ждет еще одну хорошо известную во всем мире машину, БМП-2. Мотострелки в Подмосковье и на Урале начали тестирование машин с боевым модулем «Бережок». Замена башни увеличила огневую мощь БМП на порядок. 30-миллиметровую пушку дополнили противотанковые ракеты «Корнет» с управлением по лазерному лучу. От шальной пули ПТУРы прикрыты бронированными экранами, а управляет огнем автоматизированная система. Военные получили первую партию ЗРК «Тор-М2» в арктическом исполнении. Зенитные комплексы установили на двухзвенный снегоболотоход ДТ-30ПМ. Эта машина не только доедет куда угодно — прошлой зимой вездеходы впервые в истории добрались по замерзшему Морю Лаптевых до острова Котельный и вернулись обратно, — но и обеспечивает расчет ЗРК комфортными условиями для работы. И если уж заговорили о ПВО, вот еще одна новинка, представленная в 2018 году. Мобильной зенитной артустановке «Деривация» под силу не только борьба с самолетами и вертолетами, но и перехват снарядов РСЗО вкупе с крылатыми и тактическими ракетами. 57-миллиметровое орудие комплекса делает два выстрела в секунду, а когда небо будет очищено, «Деривация» обрушит шквал огня на землю — ее калибр идеально подходит для борьбы с легкой бронетехникой, не говоря уже о пехоте.57-миллиметровое орудие нижегородской разработки примерили и на тяжелую БМП нового поколения Т-15 «Армата». Машину показали на форуме «Армия-2018». Мощная скорострельная пушка может использовать «умные» снаряды с дистанционным подрывом. Дополняют ее сверхзвуковые противотанковые ракеты «Атака» и многослойная защита БМП. Еще один представленный в уходящем году мобильный комплекс ПВО называется «Сосна». Он предназначен для защиты войск на марше от воздушного нападения. В арсенале боевой машины на базе МТ-ЛБ 12 зенитных ракет нового поколения с лазерным наведением. Низкий профиль пусковой установки и ее способность искать цели в режиме радиомолчания — при помощи оптико-электронной системы — значительно повышают выживаемость «Сосны» на поле боя. Комплекс проходит опытную эксплуатацию в войсках. На воде и под водойНа Северный флот пришел большой десантный корабль нового поколения «Иван Грен». Он может высадить на необорудованное побережье две роты морской пехоты с техникой или 13 танков. Второй корабль проекта, «Петр Моргунов» готовится к заселению экипажа. В апреле один из ведущих разработчиков российских подлодок, КБ «Малахит» выпустил постер с незнакомой субмариной. «Это облик перспективной российской подлодки», — объяснили конструкторы. У КБ есть опыт «слива» своих разработок — в 90-х годах в журнале «Гангут» было помещено еще одно изображение перспективной подлодки, оказавшейся впоследствии многоцелевой АПЛ типа «Ясень». Поэтому логично предположить, что на этот раз нам показали атомоход пятого поколения, который в СМИ неофициально называют «Хаски». Эта лодка получит рубку необычной формы — вероятно, для малозаметности в надводном положении, — и две ракетных батареи: в носу и средней части корпуса. Универсальные пусковые установки рассчитаны на загрузку полусотни противокорабельных ракет нескольких типов: сверхзвуковых «Ониксов», дальнобойных «Калибров» и гиперзвуковых «Цирконов». Торпедные аппараты расположены побортно. Унифицирована с «Ясенем и кормовая часть. В декабре 2018 года гендиркетор „Малахита“ Владимир Дорофеев рассказал о перспективных подлодках в эксклюзивном интервью „РГ“.