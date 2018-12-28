Лабиринты смерти. Как армии мира борются с подземными партизанами

Десятки километров прорытых вручную туннелей со складами боеприпасов, госпиталями и штабами — незаконные вооруженные формирования широко используют подземные укрытия. Некоторые находятся так глубоко, что выдерживают прямые попадания мощных фугасных авиабомб. О самых крупных подземных цитаделях ХХ века — в материале РИА Новости

Удар по туннелям

В начале декабря израильтяне объявили о начале операции "Северный щит". Ее цель — ликвидация разветвленной сети подземных трансграничных проходов, прорытых членами ливанского движения "Хезболлах" . Израильские военные утверждают, что трансграничные туннели используются для тайной переброски боевиков и вооружения. Туннели ведут на территорию еврейского государства на расстояние от десятков метров до нескольких километров.

Как сообщил экс-министр обороны Израиля Авигдор Либерман , новые технологические возможности израильской армии позволяют в ближайшие месяцы покончить с угрозой туннелей, причем по эффективности эти технологии не уступят системе противоракетной обороны "Железный купол".

В 2014-м Израиль уже проводил крупномасштабную военную кампанию "Нерушимая скала" в секторе Газа, целью которой в том числе было уничтожение инфраструктуры движения ХАМАС . Тогда разрушили порядка трех десятков туннелей группировки, прорытых для скрытного передвижения и действий в приграничных районах анклава. Под предлогом ликвидации туннелей Израиль решился и на наземную операцию, вторгшись в сектор Газа. За почти два месяца бомбардировок, ракетных обстрелов и боестолкновений погибли 2,1 тысячи палестинцев и больше семидесяти израильтян.

Подземные туннели считаются самым опасным оружием боевиков сектора Газа. Но это не только способ ведения войны. Палестинцы успели построить хорошо укрепленные проходы с электрическим освещением, соединяющие сектор Газа с Египтом . По ним перемещали и людей, и различные товары — продовольствие, топливо, строительные материалы. Под землей проводили животных и автомобили. Даже возник специальный термин — "туннельная экономика".

Пещерные воины

Тактику "туннельных войн" широко применяют террористы против правительственных войск в Сирии . Военные регулярно обнаруживают и ликвидируют катакомбы, которые использовались боевиками для укрытия от авиации, перемещения между районами и населенными пунктами. Из туннелей боевики открывают огонь по армейским подразделениям и скрываются под землей, не дожидаясь ответного удара. Российский Центр по примирению враждующих сторон неоднократно сообщал, что в таких сооружениях оборудуют склады и подпольные цеха по производству оружия и взрывчатки, медицинские комплексы, а также камеры для заложников. Некоторые подземные ходы построены настолько основательно, что по ним передвигаются на автомобильном транспорте.

Главное — обнаружить вход, который, как правило, замаскирован внутри какого-либо здания. По признанию сирийских военных, подземная война очень эффективна и боевики не прекращают копать, даже несмотря на периодические завалы и обрушения. Большинство подземных ходов вырыты вручную, но при строительстве некоторых использовались и самодельные землеройные машины. Целые подземные города были практически в каждом крупном населенном пункте Сирии. Так, протяженность лабиринтов в одном из пригородов Дамаска достигала 50 километров.

Колодец без воды

С подземными партизанами пришлось столкнуться и советским войскам в Афганистане. Моджахеды нередко использовали так называемые кяризы — своеобразные многоуровневые колодцы, по которым грунтовые воды поступали в поселения и на сельскохозяйственные угодья. Советские солдаты довольно быстро научились выявлять такие укрытия и не жалели взрывчатки, чтобы выкурить засевших под землей душманов. Перед тем как закидать колодец гранатами, по правилам хорошего тона полагалось покричать внутрь и попытаться уговорить боевиков сдаться.

Военные также разработали несколько хитрых способов подрыва. Например, один заряд опускали на дно шахты, а второй вешали у самого выхода. При их одновременном подрыве ударная волна запиралась внутри туннеля и эффективно поражала живую силу в боковых углублениях и укрытиях, прорытых в стенах.

Крупнейшее подземное укрепление афганских боевиков — пещерный комплекс Тора-Бора на востоке страны. Эту мощную перевалочную базу моджахеды построили в горах на высоте четырех километров. Тора-Бора представляет собой систему туннелей, уходящих на глубину до 400 метров. Здесь размещались склады вооружений и боеприпасов, бункеры и жилые помещения. Советские войска несколько раз брали комплекс штурмом, однако после войны там снова обосновались террористы.

Здесь, в частности, с 2001-го находился опорный пункт главы "Аль-Каиды" * Усамы бен Ладена. Афганские силовики полностью освободили этот район от боевиков только летом 2017-го и теперь планируют обустроить здесь крупную военную базу. Примечательно, что в апреле 2017-го, незадолго до штурма, авиация США нанесла по Тора-Бора сокрушительный авиаудар, впервые применив в боевых условиях свою самую мощную неядерную бомбу GBU-43 массой 9,5 тонны.

Короли подземелий

Если оглянуться на историю партизанских войн ХХ века, то самыми опытными в подземных боевых действиях следует признать вьетнамцев. Во время войны с французскими колониальными войсками они научились строить под землей огромные инженерные сооружения. Копали, преимущественно вручную, простые крестьяне с мотыгами, лопатами и плетеными корзинами. Туннели рыли там, где в почве преобладала латеритовая глина. В сезон дождей она становилась мягкой и пластичной, поэтому удавалось вырезать в грунте целые пласты. В сухой сезон глина была твердой, как бетон.

После ввода американских войск систему туннелей усовершенствовали и расширили до колоссальных масштабов — подземные катакомбы были чуть ли не главной головной болью для военного командования США. Сотни пехотинцев гибли от рук "призраков", которые, выстрелив несколько раз из винтовки, в буквальном смысле проваливались под землю.

Вьетнамцы размещали в туннелях не только огневые точки и склады с боеприпасами, но и госпитали, продовольственные хранилища, пункты наблюдения. Под землей они отдыхали, готовили диверсии против американцев. Тут же хоронили павших товарищей. Известен случай, когда вьетконговцы приспособили под подземный штаб трофейный американский танк, зарыв его в грунт на глубину 20 метров. Система вентиляции позволяла вьетнамцам чувствовать себя относительно комфортно и не выходить на поверхность месяцами.

В 1966-м американцы настолько устали от вылазок подземных жителей, что для борьбы с ними сформировали специальные отряды. Этих солдат прозвали "туннельные крысы". Их основная задача заключалась в минировании и подрыве обнаруженных лабиринтов изнутри. Вооружались "крысы" по минимуму: кольт, фонарик, радиостанция, иногда противогаз. Нести с собой более серьезное вооружение было невозможно из-за чрезвычайно ограниченного пространства. Эта специализация считалась настолько опасной, что набирались в отряды исключительно добровольцы. Входы в туннели строились таким образом, что в них без труда могли проникнуть только сами партизаны, отличавшиеся худощавым телосложением. У среднестатистического янки с этим возникали сложности. Поэтому отряды "туннельных крыс" формировали из худых низкорослых солдат. Еще один критерий — стрессоустойчивость и отсутствие клаустрофобии.

"Туннельные крысы" воевали с переменным успехом. Вьетнамцы были готовы к встрече с ними, и зачастую бойцы этих отрядов попадали в самые изощренные ловушки — их душили, когда они просовывали голову в узкий лаз, бросали на головы гранаты, травили змеями и скорпионами, топили в воде. В общем, работа не из легких. В среднем из ста спустившихся в туннели американцев пятьдесят оставались там навсегда.

Силами спецотрядов так и не удалось разрушить подземную инфраструктуру партизан. Американцам пришлось применить хорошо проверенный способ ковровых бомбардировок. Район наиболее сильной активности партизан с самой разветвленной сетью катакомб — так называемый Железный треугольник — авиация США в конце концов просто перемешала с землей массированными авиаударами.

* Террористическая организация, запрещенная в России.