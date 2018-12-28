Встречайте «новый» российский бомбардировщик Ту-22М3: старый дизайн, который сделали смертоносным (National Interest, США)

По последней информации, долгожданный российский ракетоносец Ту-22М3М (натовское обозначение «Backfire» — прим. автора) вскоре будет готов к серийному производству. Как сообщил российским государственным СМИ заместитель министра обороны РФ Алексей Криворучко , стратегический бомбардировщик совершит свой первый полет к концу этого года: «Самолет уже практически готов к полету. До конца года будет сделан первый вылет [самолета]. Мы довольны результатом [испытаний]».

Криворучко выступил с таким заявлением в день проведения в конце декабря инспекции на казанском заводе-изготовителе Ту-22М3М, которая, по его словам, прошла гладко: «Мы сегодня увидели главное, что хотели проинспектировать, — это создание самолета Ту-22М3М».

С 1960-х до середины 1980-х годов советский военно-воздушный флот пополнился десятками стратегических самолетов, многие из которых имели несколько вариантов. Но с распадом Советского Союза началось десятилетие ничтожного финансирования и плохого технического обслуживания, в результате чего строй российских бомбардировщиков серьезно поредел.

После этого Кремль столкнулся со специфической проблемой, касающейся того, как модернизировать свой парк бомбардировщиков на устойчивой и рентабельной основе: какие модели следует отправить на пенсию, а какие продолжать поддерживать? Где следует итерировать существующие системы, и где инвестировать в общую модернизацию?

Ни один самолет не иллюстрирует эту дилемму лучше, чем Ту-22, который подвергся бесчисленным обновлениям и модернизациям с момента начала своего производства в 1960-х годах. Оригинальный Ту-22 пришлось быстро заменить из-за серьезных проблем с техническим обслуживанием и контролем качества, что привело к созданию гораздо более надежного Ту-22М, который основывался на совершенно иной конструкции, но по запутанным бюрократическим причинам был представлен Кремлю как модернизированная версия Ту-22.

Позднейший вариант самолета — Ту-22М3 — стал гораздо более серьезным шагом вперед, сохранив философию дизайна Ту-22М с незначительными изменениями носовой части самолета и крыла наряду с установкой более мощных двигателей НК-25. Ту-22М3 оставался последней моделью «Бэкфаир» на момент распада СССР, при этом он все более устаревает в эпоху современной радиоэлектронной борьбы и сложных радиолокационных систем.

Кремль, снова оказавшись на распутье между модернизацией и созданием нового самолета, сделал выбор в пользу половинчатого решения: самолет сохранит дизайн своего предшественника, но замене подлежит почти вся авионика (бортовая авиационная электроника — прим. автора). Как сообщил российским государственным СМИ один из источников в оборонной промышленности, «Ту-22М3М будет оснащен абсолютно новой системой бортового радиоэлектронного оборудования, унифицированной с Ту-160М2». Изменения включают интеграцию навигационной системы ГЛОНАСС, цифрового бортового интерфейса и средств радиоэлектронного противодействия (РЭБ).

Другим важным изменением, внедряемым на Ту-22М3М, является его расширенный комплекс вооружения, включающий, в частности, новую модернизированную противокорабельную ракету Х-32 вместо ракеты Х-22 у его предшественника. Помимо значительно большей эффективной дальности и более высокой скорости, Х-32 имеет дополнительную защиту от помех в виде интегрированной инерциальной навигационной системы. Также предполагается, что самолет получит возможность дозаправки в воздухе, однако это пока не подтверждено. Придание знакомому шасси новых технических возможностей стало для России стратегией модернизации военно-воздушного флота, которая очевидно проявляется в свете появления широкого диапазона новых версий российских самолетов — от разведчика А-50У до бомбардировщика Ту-160М2. Такой подход отражает уверенность России в сохранении состоятельности и актуальности некоторых проектов самолетов советской эпохи, что может ускорить циклы разработки и сэкономить затраты на НИОКР в краткосрочной перспективе. Марк Эпископос — внештатный автор журнала «Нешнл интерест», младший научный сотрудник Центра национальных интересов и аспирант Американского университета.