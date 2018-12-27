Киев пересчитал воюющих в Донбассе россиян

Украина располагает данными о личном составе вооруженных формирований самопровозглашенных Донецкой (ДНР) и Луганской (ЛНР) народных республик, а также информацией о численности граждан России в рядах этих формирований. Об этом в интервью «Интерфаксу» рассказал командующий Операцией объединенных сил (ООС, пришла на смену антитеррористической операции в Донбассе) Сергей Наев.

По его словам, на территории Донбасса находятся российские регулярные военные формирования — первый и второй армейские корпуса общей численностью около 32 тысяч человек, почти треть из них (11 тысяч человек) — россияне. «Руководящие должности данных формирований занимают кадровые офицеры и генералы Вооруженных сил РФ», — заявил Наев.

«Замечу, что это не добровольческое ополчение так называемых "ЛНР/ДНР", это регулярные подразделения, которые по своей системе управления подчиняются штабу 8-й общевойсковой армии, дислоцирующейся в городе Новочеркасск Российской Федерации», — добавил командующий ООС.

Наев заверил, что основу вооружения противостоящей Вооруженным силам Украины стороны составляет как советская техника, так и современное российское вооружение, включая средства радиоэлектронной борьбы «Репеллент», «Житель», «Шиповник-Аэро». Именно благодаря этой технике «российско-оккупационные войска» препятствуют работе беспилотных летательных аппаратов Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Донбассе, подчеркнул он.

Вооруженное противостояние в Донецкой и Луганской областях Украины, вызванное сменой власти в Киеве, продолжается с апреля 2014 года. Украина неоднократно обвиняла Россию в причастности к боевым действиям в регионе. Москва, в свою очередь, указывает на отсутствие доказательств и подчеркивает, что не участвует во внутриукраинском конфликте.