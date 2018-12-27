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США провели разведку у Крыма и Калининграда 

РИА Новости + ещё 5 1 час назад
Фото: Р-Спорт
Стратегический разведывательный самолет ВВС США Boeing RC-135V провел разведку у берегов Крыма, сообщил мониторинговый ресурс PlaneRadar в твиттере.
По данным портала, самолет радиоэлектронной разведки вылетел из Греции около 7.50 утра по московскому времени, а спустя пару часов начал изучать побережье Черного моря. В час дня Boeing RC-135V отправился на аэродром базирования.
Позднее такой же самолет провел разведывательный полет у границ Калининградской области и Белоруссии, сообщил портал.
В ноябре российские военные перехватили американский самолет-разведчик над Черным морем. В США маневр российского Су-27 назвали небезопасным, однако в Минобороны это утверждение опровергли. По данным ведомства, над нейтральными водами Черного моря была обнаружена неизвестная цель, которую впоследствии идентифицировали и сопроводили, не допуская нарушения границы воздушного пространства.
В последнее время активность зарубежных разведывательных самолетов и беспилотников вблизи российских границ возросла. В частности, их замечали как в районе Крыма и Краснодарского края, так и возле западных рубежей страны.
В Минобороны неоднократно призывали Вашингтон отказаться от подобных операций, однако в Пентагоне на это ответили отказом.
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Комментарии
Войска , Армия , Министерство обороны , Boeing , Пентагон , Греция , Калининград , Республика Крым , США
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