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Матросов в ВМС США решили больше не сажать в карцер на хлеб и воду 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 3 1 час назад
Фото: Reuters
Командирам боевых кораблей ВМС США с 1 января запретят отправлять матросов в карцер на хлеб и воду, говорится в новой редакции кодекса военной юстиции США.
Данное наказание считали «более гуманной альтернативой» порке, которую отменили в 1862 году. Матросов стали заковывать в кандалы и отправлять в карцер на месяц. В 1909 году кандалы отменили, а срок в карцере сократили до недели, в 1951 году — до трех суток, а в 1980 году добавили обязательный медицинский осмотр.
Сейчас матрос в карцере три раза в день получает хлеб и имеет право читать религиозную литературу, передает РИА «Новости» со ссылкой на New York Times.
Не все поддержали отмену традиционного наказания.
При этом правовые эксперты считают, что даже после его отмены военная юстиция США будет сохранять проблематичные пережитки прошлого. Указывается, что на боевых кораблях правосудие зачастую вершат командиры, а не независимые судьи.
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Войска , Армия , США , РИА Новости , New York Times
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