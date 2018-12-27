Снайперы-миротворцы ЦВО научились вести «гуманный огонь»

На Рощинском полигоне в Самарской области снайперы Центрального военного округа учились вести "гуманный огонь": цель этой тактики не уничтожение неприятеля или нанесение ему ущерба, а сдерживание наступления.

"Противник миротворцев, зачастую, это не боевики и не террористы. Наша задача, в первую очередь, заставить этих людей, которые по каким-то причинам взяли в руки оружие, одуматься", — говорит командир подразделения снайперов капитан Мутин.

На полигоне для выполнения поставленных задач создали условную буферную зону. Снайперам продемонстрировали, как готовить основные и запасные огневые позиции, вести дежурство в составе пар. Также состоялся в некотором роде психологический тренинг: военнослужащих учили определять мотивы людей, определять, есть ли у них оружие.

Первые несколько выстрелов делались для того чтобы напугать противника. Огонь велся из винтовок СВД и модернизированных винтовок АСВК-М, применялось оптическое оборудование, тепловизионные приборы.