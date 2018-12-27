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Снайперы-миротворцы ЦВО научились вести «гуманный огонь» 

Российская Газета + ещё 3 59 минут назад
Фото: Пресс-служба Центрального военного округа
На Рощинском полигоне в Самарской области снайперы Центрального военного округа учились вести "гуманный огонь": цель этой тактики не уничтожение неприятеля или нанесение ему ущерба, а сдерживание наступления.
"Противник миротворцев, зачастую, это не боевики и не террористы. Наша задача, в первую очередь, заставить этих людей, которые по каким-то причинам взяли в руки оружие, одуматься", — говорит командир подразделения снайперов капитан Мутин.
На полигоне для выполнения поставленных задач создали условную буферную зону. Снайперам продемонстрировали, как готовить основные и запасные огневые позиции, вести дежурство в составе пар. Также состоялся в некотором роде психологический тренинг: военнослужащих учили определять мотивы людей, определять, есть ли у них оружие.
Первые несколько выстрелов делались для того чтобы напугать противника. Огонь велся из винтовок СВД и модернизированных винтовок АСВК-М, применялось оптическое оборудование, тепловизионные приборы.
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Войска , Армия , Самарская Область
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