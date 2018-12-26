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Синтез Ту-22М3, Ту-160 и Ту-95МС оказался «общегосударственной тайной» 

Lenta.ru + ещё 1 4 часа назад
Фото: РИА Новости
Перспективный авиационный комплекс дальней авиации (ПАК ДА) является новым шагом в создании дальних бомбардировщиков и бомбардировщиков-стратегов, заявил ТАСС бывший главком ВКС, председатель комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев.
«Новый самолет, макет которого уже создан в КБ (конструкторское бюро — прим. «Ленты.ру»), основные ТТХ (тактико-технические характеристики — прим. «Ленты.ру») которого уже заданы, станет синтезом всего самого лучшего, что есть сегодня в Ту-22М3, Ту-160 и Ту-95МС. Характеристики и особенности его находятся под строжайшим секретом — это даже не научная, а общегосударственная тайна», — сказал сенатор.
Бондарев добавил, что ВКС начнут получать ПАК ДА в 2025–2028 годы, а «темпы создания данного новейшего самолета очень высоки».
В октябре стало известно, что перспективный авиационный комплекс дальней авиации получит силовую установку, рассчитанную на выполнение полета продолжительностью 30 часов, работу при температурах от минус 60 до плюс 50 градусов Цельсия и устойчивость к воздействию поражающих факторов ядерного взрыва.
О начале работ по созданию ПАК ДА в ноябре заявили в «Объединенной авиастроительной корпорации» (ОАК). В ноябре 2017 года сообщалось, что ПАК ДА обойдется дешевле сверхзвукового Ту-160, поскольку принадлежит к дозвуковому классу самолетов.
ПАК ДА предназначен для выполнения задач самолетов дальней авиации (Ту-160, Ту-95МС и Ту-22М3). Дозвуковой самолет планируется построить по аэродинамической схеме «летающее крыло» с использованием стелс-технологий.
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Войска , Армия , Оружие , Виктор Бондарев , Совет Федерации , ОАК , Lenta.ru , ИТАР-ТАСС
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