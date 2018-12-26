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Нетаньяху: Израиль и дальше будет бороться с Ираном в Сирии 

News.ru + ещё 3 1 час назад
Фото: Israel Defense Forces/flickr.com
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху на следующие сутки после авиаударов по окрестностям Дамаска заявил, что его страна продолжает действовать против иранского военного присутствия в Сирии и не намерен сворачивать операции.
«Мы не готовы мириться с иранским военным присутствием в Сирии, которое направлено против нас. Мы действуем против него решительно и твердо, в том числе в эти дни», — сказал Нетаньяху, чье заявление распространила его канцелярия.
Ранее News.ru писал, что 25 декабря шесть самолётов ВВС Израиля нанесли удар по окрестностям Дамаска, находясь в воздушном пространстве Ливана. ПВО Сирии удалось сбить 14 бомб из 16 запущенных.
По словам официального представителя Минобороны Р Ф генерал-майора Игоря Конашенкова, ВВС Израиля использовали 16 управляемых авиабомб GBU-39. Сирийским военным удалось уничтожить 14 из них.
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Войска , Армия , Ближний Восток , В мире , Биньямин Нетаньяху , Дамаск , Израиль , Иран , Сирия
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