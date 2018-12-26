Die Welt (Германия): на самом деле эсэсовцы воевали плохо

Die Welt (Германия) . Ветераны-эсэсовцы сами приписывали себе героические деяния, отрицая при этом, что знали о преступлениях нацизма. Войска СС под командованием Гиммлера до сих пор считаются элитными подразделениями Третьего рейха. Они якобы воевали очень успешно и наводили ужас на врагов. Но историки разоблачили этот миф. После 1945 года они одержали больше побед, чем на войне, пишет. Ветераны-эсэсовцы сами приписывали себе героические деяния, отрицая при этом, что знали о преступлениях нацизма.

Войска СС под командованием Гиммлера до сих пор считаются элитными подразделениями Третьего рейха. Они якобы воевали очень успешно и наводили ужас на врагов. Историк Клаус-Юрген Бремм в подробностях разоблачил этот миф.

Если предоставить ветеранам право интерпретировать историю, то результат будет известен заранее. Десятилетиями бывшие военнослужащие СС определяли в Федеративной республике Германии представление общества об их войсках. И оно было соответствующим: о преступлениях нацистов эсэсовцы, конечно, ничего не знали, на самом деле они были совершенно обычными солдатами. Просто очень хорошими.

Одновременно с этим они строили из себя настоящих героев Второй мировой войны, которые практически в одиночку остановили «продвижение большевизма на Запад». На эту уловку попадались даже серьезные историки. Так, венский исследователь Георг Штайн (George Stein) считал, что войска СС на два года оттянули крах нацистского режима.

В последние годы этот миф частично был развеян историками. Бернд Вегнер (Bernd Wegner) вскрыл тесную связь войск СС с нацистским режимом. Йенс Вестемайер (Jens Westemeier) доказал на примере адъютанта Гиммлера Йоахима Пайпера (Joachim Peiper), что войска СС как партийная армия действительно были замешаны в преступления. Йоахим Ленхардт (Joachim Lehnhardt) задался вопросом, почему о военных успехах войск СС стало известно лишь после 1945 года, то есть когда началось создание мифа о них. А их реальную боеспособность на фронте поставил под сомнение эксперт по войскам СС Бастиан Хайн (Bastian Hein) в одной своей — правда, очень тоненькой — книжке.

Недавно военный историк Клаус-Юрген Бремм, в прошлом профессиональный военный, офицер бундесвера, проанализировал собственно военные действия войск СС. Его книга «Переоцененные преторианцы Гитлера» (Hitlers überschätzte Prätorianer) окончательно разрушила миф об этих якобы элитных войсках.

Но некоторые их успехи Бремм все-таки признает. Так, дивизия СС «Мертвая голова», состоявшая преимущественно из охранников концлагерей, несмотря на «лишь кратковременную военную подготовку» проявила себя «на удивление успешно» в боях с британскими профессиональными военными в конце 1940 года.

Обратная сторона медали: эсэсовцы не смогли смириться с потерями в своих рядах и отреагировали так, как они привыкли это делать во время своей прежней службы в концлагерях, — то есть убийством. Недалеко от Ле Паради на севере Франции две роты эсэсовцев расстреляли из автоматов около ста британских военнопленных. И это было лишь первое из многочисленных преступлений отряда убийц.

Генрих Гиммлер стремился, чтобы его войска СС стали конкурентами вермахту. Еще летом 1940 года он приказал начать вербовку «расово ценного персонала» в Нидерландах, Бельгии и Франции для привлечения его в качестве добровольцев в свои подразделения. Он поставил себе цель со временем преобразовать эту государственную армию в партийную организацию.

Бремм детально описывает попытки превратить СС в европейские добровольческие войска, разумеется, под строгим надзором немецких офицеров, называемых в СС «фюрерами». Несмотря на определенный потенциал, из этой затеи ничего не вышло из-за неготовности местных коллаборантов бросить своих сторонников в огонь войны. Поэтому рядовой состав дивизий СС, постоянно растущих численно, пополнялся настоящими или мнимыми этническими немцами («фольксдойче»).

В операции «Барбаросса», то есть в обоснованном нацистской идеологией и расовой теорией нападении на Советский Союз, «политические солдаты Гитлера» должны были проявить себя наилучшим образом, но потерпели крах.

«Конечно, Гиммлер и подумать не мог, — пишет Клаус-Юрген Бремм, — что война на Востоке менее чем за год разобьет его гордые дивизии СС в пух и прах. Уже к весне 1942 года старые войска СС стали достоянием истории».

Военный историк Бремм пишет и о настоящих успехах соединений войск СС, например, о занятии города Новоархангельска или о расширении плацдарма по ту сторону Днепра. Также он указывает, что некоторые преступления приписывают войскам СС без достаточных доказательств, например, массовый расстрел 4 тысяч красноармейцев под Брониками или 600 гражданских евреев в Зборове. И то и другое произошло в июле 1941 года.

Но эти сведения автор публикует лишь в преамбуле к описаниям реальных и доказанных массовых убийств, совершенных СС. Одна только кавалерийская бригада СС расстреляла в июле и начале августа 1941 года 11 тысяч гражданских лиц — мужчин, женщин и детей. А количество жертв различных пехотных бригад СС превосходило даже эти цифры в разы. Дивизии СС регулярно «помогали» карательным отрядам СС в их злодеяниях. Между фронтовыми частями и чисто карательными отрядами шел оживленный обмен живой силой.

Вместе с этим военных побед у частей СС становилось все меньше, хотя нацистская пропаганда пыталась внушить немцам обратное. В котле под Демянском, например, в феврале и апреле 1942 года были окружены шесть дивизий, из них только одна относилась к войскам СС — дивизия «Мертвая голова». Но нацистская пропаганда превозносила именно её действия при обороне котла.

Похожая ситуация сложилась позднее и в битве за Харьков, последней крупной победе Третьего рейха на Восточном фронте. И тут вновь на первом плане оказалась дивизия «Мертвая голова», в то время как вклад частей вермахта остался в тени.

В одной из самых критических ситуаций незадолго до того другая дивизия войск СС предстала в неприглядной роли. В то время как генерал-фельдмаршал Эрих фон Манштейн (Erich von Manstein) явно недостаточными силами пытался вызволить из сталинградского котла 6-ю армию, только что полностью укомплектованная свежими силами и перевооруженная дивизия «Лейбштандарт СС Адольф Гитлер» находилась во Франции. Ее офицеры выписывали туда своих жен, брали отпуска по несколько недель и «даже нашли время в совершенно пьяном состоянии разграбить старую бретонскую церковь», пишет Бремм.

То, что начали такие авторы, как Бернд Вегнер, Йенс Вестемайер, Йоахим Ленхардт или Бастиан Хайн, завершает сейчас Клаус-Юрген Бремм: миф об элитных войсках СС разрушен, ложь ветеранов разоблачена. Действительно, после 1945 года они «одержали больше побед, чем на войне».