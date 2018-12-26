Керченская десантная операция советских войск

26 декабря 1941 года развернулась первая в истории отечественной морской пехоты Керченско-Феодосийская десантная операция советских войск. Это позволило красноармейцам оттянуть силы врага от Севастополя и сорвали план захвата Тамани и продвижения на Кавказ.

Операцию по захвату Крыма гитлеровцы начали 18 октября 1941 года и к 16 ноября весь полуостров, кроме Севастополя, был оккупирован. Командовал 11-я армией вермахта генерал от инфантерии Эрих фон Манштейн, который стянул большую часть сил к городу, оставив одну пехотную дивизию для прикрытия района Керчи . Это позволило советскому командованию нанести ответный удар объединёнными силами Закавказского фронта и Черноморского флота. Целью Керченской операции было овладение Керченским полуостровом и создание условий для освобождения всего Крыма.

Изначальный план предполагал взятие восточного побережья Керченского полуострова с будущим наступлением на запад за 11 дней. Однако штаб Закавказского фронта разработал дополнительный план, утверждённый Иосифом Сталиным 13 декабря. Также предполагалось высадить морской десант в Феодосийский порт, авиадесант в районе Владиславовки и вспомогательный морской десант в районе Арабата и Ак-Моная. Цель состояла в овладении Ак-Монайским перешейком и нанесении удара в тыл керченской группировке противника. При удачном исходе гитлеровцы должны были быть окружены.

Керченско-Феодосийская операция осталась в истории как одна из наиболее масштабных десантных операций, которые проводились в ходе Второй мировой войны. В советской историографии она упоминается как крупнейшая десантная операция советского флота. Соотношение сил и средств вначале было на стороне Красной Армии, которая превосходила противника в числе солдат и офицеров более чем в два раза, в артиллерии и минометах — в 2,8 раза и в боевых самолетах — в 2,3 раза. Исключение составляли танки. К тому же в Черном море господствовал Черноморский флот.

Операция началась 26 декабря, спустя сутки часть десанта смогла занять небольшой плацдарм, а к 30 декабря на Керченский полуостров высадились более 17 тысяч человек, 9 танков, более 280 орудий и минометов. Для захвата аэродрома в районе Владиславовки выбросили воздушный десант, с боевых кораблей Черноморского флота производилась высадка десанта в районе Феодосии.

В ходе боев освободили Феодосию, однако противник сумел тайно оставить Керчь. В течение 31 декабря Черноморский флот доставил в Феодосию остальные войска 44-й армии, и немцы были вынуждены спешно перебрасывать войска из-под Севастополя. К началу 1942 года кроме немецких и румынских войск, там действовали 76-я немецкая пехотная дивизия и румынский горнострелковый корпус. На подступах были ещё две пехотные дивизии. В связи с усложнившейся обстановкой 2 января войска Красной Армии перешли к обороне.

Несмотря на начальный успех, операция закончилась крупной неудачей. Все три советские армии были разбиты противником, общие потери составляли более 300 тысяч человек, а также 1100 орудий и 250 танков. Немцы потеряли всего 10 тысяч человек. Операция сыграла важную роль в обороне Крыма и Кавказа, но она тяжело сказалась на судьбе осаждённого Севастополя и облегчила нацисткой Германии наступление на Кавказ.

Фото: wikipedia.org