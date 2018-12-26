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Пушков: С-300 повысили способность Сирии отражать ракетные удары 

Российская Газета + ещё 37 2 часа назад
Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал отражение сирийскими ПВО израильского удара по Дамаску. По словам представителя Совфеда, поставка российских комплексов С-300 резко увеличила способность военных САР перехватывать снаряды противника.
"Судя по итогам отражения ракетной атаки комплексами С-300 под Дамаском, их поставка резко повысила способность Сирии отражать ракетные удары", — написал Пушков в Twitter.
Напомним, на западе Дамаска сирийские силы противовоздушной обороны перехватили несколько ракет. Целью обстрела были позиции иранских военных в окрестностях города.
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Войска , Армия , Ближний Восток , Видео , Оружие , Алексей Пушков , Дамаск , Сирия
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