Пушков: С-300 повысили способность Сирии отражать ракетные удары

Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал отражение сирийскими ПВО израильского удара по Дамаску . По словам представителя Совфеда, поставка российских комплексов С-300 резко увеличила способность военных САР перехватывать снаряды противника.

"Судя по итогам отражения ракетной атаки комплексами С-300 под Дамаском, их поставка резко повысила способность Сирии отражать ракетные удары", — написал Пушков в Twitter.

Напомним, на западе Дамаска сирийские силы противовоздушной обороны перехватили несколько ракет. Целью обстрела были позиции иранских военных в окрестностях города.