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Фрегат «Адмирал Макаров» зашел в порт Лимасол 

РИА Новости + ещё 6 1 час назад
Фото: Р-Спорт
Новейший фрегат Черноморского флота "Адмирал Макаров", выполняющий задачи в составе постоянного соединения ВМФ России в дальней морской зоне, совершил деловой заход в порт Лимасол республики Кипр, сообщил в пятницу начальник отдела информационного обеспечения Черноморского флота капитан 2 ранга Алексей Рулев.
"Корабль Черноморского флота проведёт пополнение необходимых запасов материальных средств, а экипаж получит возможность отдыха и совершит экскурсионные прогулки по историческим местам города", — сказал он.
Как отметил Рулев, заход российского корабля завершится 29 декабря, после чего фрегат покинет порт Лимасол и продолжит выполнение поставленных задач в составе постоянного соединения ВМФ России в Средиземном море.
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Войска , Армия , Оружие , Алексей Рулев , Кипр
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