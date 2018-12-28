Фрегат «Адмирал Макаров» зашел в порт Лимасол

Новейший фрегат Черноморского флота "Адмирал Макаров", выполняющий задачи в составе постоянного соединения ВМФ России в дальней морской зоне, совершил деловой заход в порт Лимасол республики Кипр , сообщил в пятницу начальник отдела информационного обеспечения Черноморского флота капитан 2 ранга Алексей Рулев

"Корабль Черноморского флота проведёт пополнение необходимых запасов материальных средств, а экипаж получит возможность отдыха и совершит экскурсионные прогулки по историческим местам города", — сказал он.

Как отметил Рулев, заход российского корабля завершится 29 декабря, после чего фрегат покинет порт Лимасол и продолжит выполнение поставленных задач в составе постоянного соединения ВМФ России в Средиземном море.