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Израильские военные нашли пятый туннель боевиков под границей с Ливаном 

РИА Новости + ещё 1 2 часа назад
Фото: Р-Спорт
Израильские военные сообщили, что нашли пятый туннель, проложенный боевиками движения "Хезболлах" под границей с Ливаном, и уже уничтожили его.
Израильтяне больше трех недель проводят операцию "Северный щит" с целью нейтрализовать все подземные ходы, которые, как они считают, предназначены для заброски диверсионных групп на территорию еврейского государства.
"Несколько дней назад войска Армии обороны Израиля вскрыли еще один трансграничный наступательный туннель, который… достигал израильской территории. Туннель был нейтрализован методом подрыва", — говорится в сообщении армейской пресс-службы.
Накануне премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху объявил, что операция практически завершена. Она проходит в виде инженерных работ на израильской стороне границы, хотя армия привела в повышенную боеготовность части северного округа и стянула туда подкрепления.
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Войска , Армия , Ближний Восток , Биньямин Нетаньяху , Хезболла , ЦАХАЛ , Ливан
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