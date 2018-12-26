Израильские военные нашли пятый туннель боевиков под границей с Ливаном

Израильские военные сообщили, что нашли пятый туннель, проложенный боевиками движения "Хезболлах" под границей с Ливаном , и уже уничтожили его.

Израильтяне больше трех недель проводят операцию "Северный щит" с целью нейтрализовать все подземные ходы, которые, как они считают, предназначены для заброски диверсионных групп на территорию еврейского государства.

"Несколько дней назад войска Армии обороны Израиля вскрыли еще один трансграничный наступательный туннель, который… достигал израильской территории. Туннель был нейтрализован методом подрыва", — говорится в сообщении армейской пресс-службы.