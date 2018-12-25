СМИ: боевики сирийской оппозиции готовы сдаться после ухода США с базы в Эт-Танфе

Члены нескольких оппозиционных формирований готовы сложить оружие и сдаться сирийской армии после ухода войск США и их союзников с военной базы в Эт-Танфе на юго-востоке Сирии . Об этом сообщил во вторник новостной портал "Сурия аль-Эн". По его информации, значительное число боевиков, размещенных в радиусе 55 км от Эт-Танфа, выразило желание капитулировать и пойти на соглашение о примирении с властями.

В то же время полевые командиры бригады "Магавир ас-Саура", которые прошли подготовку под руководством американских и британских инструкторов, потребовали предоставить им безопасный коридор для вывода своих сил на север Сирии. Численность этой бригады составляет 6 тыс. боевиков.

База в Эт-Танфе на стыке границ Сирии, Ирака и Иордании была создана прозападной коалицией во главе США для борьбы с террористической группировкой "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) и позволяет контролировать стратегическое шоссе Дамаск — Багдад. Кроме того, американские военные, по их словам, использовали этот объект для противодействия иранскому влиянию в регионе.