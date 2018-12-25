Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

СМИ: боевики сирийской оппозиции готовы сдаться после ухода США с базы в Эт-Танфе 

ТАСС 2 часа назад
Фото: Reuters
Члены нескольких оппозиционных формирований готовы сложить оружие и сдаться сирийской армии после ухода войск США и их союзников с военной базы в Эт-Танфе на юго-востоке Сирии. Об этом сообщил во вторник новостной портал "Сурия аль-Эн". По его информации, значительное число боевиков, размещенных в радиусе 55 км от Эт-Танфа, выразило желание капитулировать и пойти на соглашение о примирении с властями.
В то же время полевые командиры бригады "Магавир ас-Саура", которые прошли подготовку под руководством американских и британских инструкторов, потребовали предоставить им безопасный коридор для вывода своих сил на север Сирии. Численность этой бригады составляет 6 тыс. боевиков.
База в Эт-Танфе на стыке границ Сирии, Ирака и Иордании была создана прозападной коалицией во главе США для борьбы с террористической группировкой "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) и позволяет контролировать стратегическое шоссе Дамаск — Багдад. Кроме того, американские военные, по их словам, использовали этот объект для противодействия иранскому влиянию в регионе.
19 декабря президент США Дональд Трамп объявил о решении начать вывод американских войск из Сирии. Он мотивировал это тем, что победа над бандами ИГ в Сирии одержана и что это было единственной причиной, по которой Вооруженные силы США там находились. По сведениям американских официальных лиц, вывод войск численностью более 2 тыс. человек займет от 60 до 100 дней.
ТАСС: последние новости
Минобороны представило календарь "Армия России" на 2019 год Украина готовит новый проход кораблей ВМС через Керченский пролив Шойгу: военная инфраструктура РФ в Арктике не имеет аналогов в мире
Комментарии
Войска , Армия , Ближний Восток , Дональд Трамп , Исламское государство , Сирия , США
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Расправа над чеченцами-геями, аномалия в РФ и другие события дня6
Украина смогла подслушать переговоры российского ВМФ44
Россия ударила по военному сектору Украины333
В РФ признали невозможность объяснить дыру «Союза МС-09»120
В Сети заметили напряженность Путина в беседе с Лукашенко355
Видео
07:01
В РФ признали невозможность объяснить дыру «Союза МС-09»
Наука и техника Технологии
05:36
Россия начала испытания оружия «Судного дня»
Армия Оружие
03:15
В Сети заметили напряженность Путина в беседе с Лукашенко
Политика
02:45
Украина смогла подслушать переговоры российского ВМФ
Войска Армия
00:33
Сын главы «Уралкалия» оправдался после трагедии в шахте
Общество Статьи
00:21
В Петербурге пациент застрелил врача и убил себя
Происшествия
05:50
Пока вы спали: Как выживают россияне
Общество
09:08
Российским чиновникам прислали корзинки от Сечина
Общество
01:00
Синоптики раскрыли погоду в Москве на Новый год
Погода Новости Москвы
01:20
Лукашенко обратился к Путину с просьбой
Политика В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение