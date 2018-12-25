Росатом полностью выполнил государственный оборонный заказ 2018 года, заявил генеральный директор госкорпорации Алексей Лихачев в новогоднем поздравлении работникам российской атомной отрасли.
"Успешно выполнен государственный оборонный заказ предприятиями ядерного оружейного комплекса. За этим стоит труд десятков тысяч работников, которые самоотверженно и высокопрофессионально добиваются результатов, составляющих основу обороноспособности и безопасности нашей страны", — говорится в поздравлении.
Надежное обеспечение обороноспособности России — главный приоритет работы атомной отрасли. Росатом совместно с министерством обороны и воинскими частями ядерного обеспечения Вооруженных сил РФ гарантируют реализацию политики страны в области ядерного сдерживания.
Росатом выполняет гособоронзаказ в рамках работы своего ядерного оружейного комплекса, а также участвует в создании неядерных вооружений. Ядерный оружейный комплекс Росатома не только работает на поддержание работоспособности и модернизацию ранее созданных зарядов, но и в условиях безъядерных испытаний обеспечивает постановку на боевое дежурство зарядов с новыми качественными характеристиками.
Росатом — единственная российская структура, регулярно, из года в год на 100% выполняющая гособоронзаказ, заявил в 2017 году первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко, возглавлявший отечественную атомную отрасль в 2005–2016 годах.