Росатом полностью выполнил гособоронзаказ 2018 года

Росатом полностью выполнил государственный оборонный заказ 2018 года, заявил генеральный директор госкорпорации Алексей Лихачев в новогоднем поздравлении работникам российской атомной отрасли.

"Успешно выполнен государственный оборонный заказ предприятиями ядерного оружейного комплекса. За этим стоит труд десятков тысяч работников, которые самоотверженно и высокопрофессионально добиваются результатов, составляющих основу обороноспособности и безопасности нашей страны", — говорится в поздравлении.

Надежное обеспечение обороноспособности России — главный приоритет работы атомной отрасли. Росатом совместно с министерством обороны и воинскими частями ядерного обеспечения Вооруженных сил РФ гарантируют реализацию политики страны в области ядерного сдерживания.

Росатом выполняет гособоронзаказ в рамках работы своего ядерного оружейного комплекса, а также участвует в создании неядерных вооружений. Ядерный оружейный комплекс Росатома не только работает на поддержание работоспособности и модернизацию ранее созданных зарядов, но и в условиях безъядерных испытаний обеспечивает постановку на боевое дежурство зарядов с новыми качественными характеристиками.