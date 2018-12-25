Фрегат ЧФ «Адмирал Эссен» вернулся в Черное море

Фрегат Черноморского флота "Адмирал Эссен" сегодня прошел проливы Дарданеллы и Босфор и взял курс на Севастополь . Как сообщил начальник отдела информационного обеспечения ЧФ, капитан второго ранга Алексей Рулев , корабль около полугода нес боевую службу в составе группировки ВМФ России в Средиземном море, а теперь решено вернуть его в главную базу Черноморского флота.

Рулев отметил, что экипаж фрегата в этом году провел в море 300 суток. В Средиземном море он выполнял боевые задачи с августа.

Фрегат был задействован в масштабном учении ВМФ "Океанский щит — 2018", прошедшем впервые в новейшей истории в Средиземном море, провел тренировки по ведению боя в одиночку и в составе группировки кораблей, выполнил стрельбу по надводным и воздушным целям, выполнил противолодочные задачи.

Справка "РГ"