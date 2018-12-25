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Фрегат ЧФ «Адмирал Эссен» вернулся в Черное море 

Российская Газета 1 час назад
Фото: РИА Новости
Фрегат Черноморского флота "Адмирал Эссен" сегодня прошел проливы Дарданеллы и Босфор и взял курс на Севастополь. Как сообщил начальник отдела информационного обеспечения ЧФ, капитан второго ранга Алексей Рулев, корабль около полугода нес боевую службу в составе группировки ВМФ России в Средиземном море, а теперь решено вернуть его в главную базу Черноморского флота.
Рулев отметил, что экипаж фрегата в этом году провел в море 300 суток. В Средиземном море он выполнял боевые задачи с августа.
Фрегат был задействован в масштабном учении ВМФ "Океанский щит — 2018", прошедшем впервые в новейшей истории в Средиземном море, провел тренировки по ведению боя в одиночку и в составе группировки кораблей, выполнил стрельбу по надводным и воздушным целям, выполнил противолодочные задачи.

Справка "РГ"

"Адмирал Эссен" — второй фрегат проекта 11356, построенный для Черноморского флота на заводе "Янтарь" в Калининграде. Вооружен крылатыми ракетами "Калибр-НК", ракетным комплексом самообороны "Штиль-1, " артиллерийской установкой А-190 калибра 100 миллиметров, зенитной артиллерией, реактивной бомбовой установкой, торпедами, также может нести палубный вертолет.
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Комментарии
Войска , Армия , Оружие , Алексей Рулев , Завод "Янтарь" , Севастополь
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