Истребители-перехватчики МиГ-31 устроили бой в небе над Уралом

Четыре высотных истребителя-перехватчика МиГ-31БМ провели дальний ракетный бой во время учений на Среднем Урале.

Роль "противника", с которым сражались дислоцированные в Пермском крае экипажи, досталась расчетам зенитных ракетных систем С-300 "Триумф" свердловского полка.

"По легенды был получен сигнал о том, что в воздушное пространство страны вторглись "вражеские" самолеты. В воздух подняли звено сверхзвуковых истребителей-перехватчиков дальнего радиуса действия", — рассказали пресс-службе Центрального военного округа.

Летчики нашли и уничтожили крылатые ракеты "противника" на расстояниях до 40 километров и на высотах от шести до восьми тысяч метров.

В маневрах приняли участи три сотни военнослужащих, было задействовано в общей сложности более пятидесяти единиц военной техники.