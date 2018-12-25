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Истребители-перехватчики МиГ-31 устроили бой в небе над Уралом 

Российская Газета 47 минут назад
Фото: РИА Новости
Четыре высотных истребителя-перехватчика МиГ-31БМ провели дальний ракетный бой во время учений на Среднем Урале.
Роль "противника", с которым сражались дислоцированные в Пермском крае экипажи, досталась расчетам зенитных ракетных систем С-300 "Триумф" свердловского полка.
"По легенды был получен сигнал о том, что в воздушное пространство страны вторглись "вражеские" самолеты. В воздух подняли звено сверхзвуковых истребителей-перехватчиков дальнего радиуса действия", — рассказали пресс-службе Центрального военного округа.
Летчики нашли и уничтожили крылатые ракеты "противника" на расстояниях до 40 километров и на высотах от шести до восьми тысяч метров.
В маневрах приняли участи три сотни военнослужащих, было задействовано в общей сложности более пятидесяти единиц военной техники.
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Войска , Армия , Оружие , Пермский Край
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