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Минобороны выпустило календарь с шутками о «стрельбе глазами» 

Рамблер + ещё 2 2 часа назад
Фото: Минобороны РФ
Минобороны опубликовало календарь под брендом «Армия России» на 2019 год. Интернет-пользователи похвалили ведомство за «хорошие шутки» и «агрессивность».
Для сентября в календаре использовали фотографию женщины-снайпера с подписью «От некоторых женщин сносит голову», а для марта — курсанток и подпись «Стрельба глазами — тайное оружие Кремля».
Также в календаре показали «суровую российскую электровафельницу» и передвижной ракетный комплекс с подписью «Доставка грузов в любую точку мира». Февральскую картинку с самолетом Ту-95МС (по классификации НАТО — Bear, «Медведь») подписали так: «Русские „медведи“ зимой не впадают в спячку».
«Очень агрессивно и жестоко, класс!» — написал @inside_the_line (орфография и пунктуация авторов здесь и далее сохранены).
«Хорошие шутки, бодрит утром», — отметил @ubaichin_av.
«молодцы! С юмором и намёками всё в порядке», — добавил @dskirillov.
Также пользователи обратили внимание, что на майском листе календаря с подписью «Подготовка к параду 9 мая 2033 года» изображены маленькие девочки на желто-голубом «украинском» фоне.
Комментарии
Войска , Министерство обороны , НАТО
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