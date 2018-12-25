Минобороны выпустило календарь с шутками о «стрельбе глазами»

Минобороны опубликовало календарь под брендом «Армия России» на 2019 год. Интернет-пользователи похвалили ведомство за «хорошие шутки» и «агрессивность».

Для сентября в календаре использовали фотографию женщины-снайпера с подписью «От некоторых женщин сносит голову», а для марта — курсанток и подпись «Стрельба глазами — тайное оружие Кремля».

Также в календаре показали «суровую российскую электровафельницу» и передвижной ракетный комплекс с подписью «Доставка грузов в любую точку мира». Февральскую картинку с самолетом Ту-95МС (по классификации НАТО — Bear, «Медведь») подписали так: «Русские „медведи“ зимой не впадают в спячку».

«Очень агрессивно и жестоко, класс!» — написал @inside_the_line (орфография и пунктуация авторов здесь и далее сохранены).

«Хорошие шутки, бодрит утром», — отметил @ubaichin_av.

«молодцы! С юмором и намёками всё в порядке», — добавил @dskirillov.

Также пользователи обратили внимание, что на майском листе календаря с подписью «Подготовка к параду 9 мая 2033 года» изображены маленькие девочки на желто-голубом «украинском» фоне.