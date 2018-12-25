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Кремль отреагировал на отдых детей чиновников

Каспийская флотилия начала перебазироваться в Дагестан 

Российская Газета + ещё 1 1 час назад
Фото: РИА Новости
Корабли Каспийской флотилии приступили к перебазированию из Астрахани в Дагестан. Ракетные корветы, артиллерийские корабли и суда обеспечения разместятся на новой военной базе в Каспийске. Об этом заявил глава военного ведомства, генерал армии Сергей Шойгу на заседании Общественного совета при Минобороны.
"На будущий год предстоит обеспечить всем необходимым бригаду морской пехоты", — добавил министр.
Отметим, что решение о переводе Каспийской флотилии было принято в апреле. По мнению военных экспертов, военный порт около Махачкалы выбран из-за того, что его акватория не замерзает зимой. Следовательно, корабли соединения могут быстрее выйти на оперативный простор для отражения воздушных ударов и подготовиться для боевого пуска ракет "Калибр".
— Каспийский бассейн в связи с возможностями ракет "Калибр" может играть стратегическую роль на ближневосточном, черноморском, среднеазиатском и других направлениях, — считает генерал-майор запаса, председатель совета директоров Национальной ассоциации объединений офицеров запаса Вооруженных сил Владимир Богатырев.
Кстати, в октябре 2015 года с кораблей Каспийской флотилии было произведено 26 пусков крылатых ракет по 11 объектам террористов в Сирии. Все цели были успешно поражены.

Справка "РГ"

Каспийская флотилия — старейшее оперативное объединение флота, образованное в ноябре 1722 года императором Петром I для защиты южных морских рубежей России. За последние три года в боевой состав Каспийской флотилии принято 18 новых кораблей и вспомогательных судов флота. В частности, в состав флотилии вошли три новых малых ракетных корабля проекта 21631 "Буян-М": "Град Свияжск", "Углич" и "Великий Устюг", вооруженных универсальным ракетным комплексом "Калибр", а также два десантных катера проекта 11770 типа "Серна".
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Войска , Армия , Сергей Шойгу , Владимир Богатырев , Министерство обороны , Астрахань , Каспийск , Махачкала , Республика Дагестан
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