Каспийская флотилия начала перебазироваться в Дагестан

"На будущий год предстоит обеспечить всем необходимым бригаду морской пехоты", — добавил министр.

Отметим, что решение о переводе Каспийской флотилии было принято в апреле. По мнению военных экспертов, военный порт около Махачкалы выбран из-за того, что его акватория не замерзает зимой. Следовательно, корабли соединения могут быстрее выйти на оперативный простор для отражения воздушных ударов и подготовиться для боевого пуска ракет "Калибр".

— Каспийский бассейн в связи с возможностями ракет "Калибр" может играть стратегическую роль на ближневосточном, черноморском, среднеазиатском и других направлениях, — считает генерал-майор запаса, председатель совета директоров Национальной ассоциации объединений офицеров запаса Вооруженных сил Владимир Богатырев.

Кстати, в октябре 2015 года с кораблей Каспийской флотилии было произведено 26 пусков крылатых ракет по 11 объектам террористов в Сирии. Все цели были успешно поражены.

Справка "РГ"

Каспийская флотилия — старейшее оперативное объединение флота, образованное в ноябре 1722 года императором Петром I для защиты южных морских рубежей России. За последние три года в боевой состав Каспийской флотилии принято 18 новых кораблей и вспомогательных судов флота. В частности, в состав флотилии вошли три новых малых ракетных корабля проекта 21631 "Буян-М": "Град Свияжск", "Углич" и "Великий Устюг", вооруженных универсальным ракетным комплексом "Калибр", а также два десантных катера проекта 11770 типа "Серна".