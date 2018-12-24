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Шойгу: число призывников стало оптимальным 

News.ru + ещё 2 1 час назад
Фото: Reuters
Численность военнослужащих по призыву в Вооружённых силах России вышла на оптимальный уровень. Таким он сохранится, ориентировочно, до 2025 года.
«Думаю, что до 2025 года будем на одном уровне держаться, потому что нам нужен не только мобилизационный ресурс, но и те, кто будет выполнять свой гражданский долг», — сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу на заседании Общественного совета при Минобороны.
Министр напомнил, что в 2013 году была поставлена задача поэтапного сокращения и доведения до оптимальной численности призывного контингента. Каждый год идёт его сокращение, параллельно увеличивается число контрактников. При этом Шойгу отметил, что «армия, которая воюет за деньги, — это, наверное, не совсем правильно».
Ранее News.ru писал, что армия Российской Федерации полностью оснащена. Задача, поставленная по программе обеспечения до 2020 года, выполняется строго по плану, заявил министр обороны России Сергей Шойгу. По его словам, за уходящий 2018 год поступило свыше полутора тысяч видов оружия и более 80 тысяч единиц техники.
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Войска , Армия , Сергей Шойгу , Министерство обороны
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