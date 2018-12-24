Экипажи Су-34 и Су-24 разбомбили «противника» в Зауралье

Истребители-бомбардировщики Су-34 и фронтовые бомбардировщики Су-24 нанесли удар по наземным целям на учениях в Курганской области

"Экипажи отработали преодоление системы противовоздушной обороны: выполнили противоракетное маневрирование, полеты на предельно малых высотах, учебный перехват и поражение воздушных целей", — сообщает пресс-служба Центрального военного округа.

Самолеты нанесли удар 500-килограммовыми бомбами по целям, которые имитировали военную технику и инженерные укрепления "противника". Действия летчиков зафиксировали средства контроля, установленные на самолетах и на земле. Анализ данных показал стопроцентное поражение целей.

В общей сложности 15 самолетов Су-34 и Су-24 совершили более 30 вылетов на полигон в Зауралье. Су-34 — российский многофункциональный истребитель-бомбардировщик. Его боевые качества позволяют выполнять задачи без сопровождения истребителями, он способен самостоятельно вести маневренный воздушный бой с любыми существующими истребителями противника на равных условиях. Су-24 предназначен для нанесения ракетно-бомбовых ударов в любых метеоусловиях, в темное и светлое время суток, в том числе — на малых высотах с прицельным поражением наземных и надводных целей.