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Экипажи Су-34 и Су-24 разбомбили «противника» в Зауралье 

Российская Газета + ещё 2 1 час назад
Фото: Р-Спорт
Истребители-бомбардировщики Су-34 и фронтовые бомбардировщики Су-24 нанесли удар по наземным целям на учениях в Курганской области.
"Экипажи отработали преодоление системы противовоздушной обороны: выполнили противоракетное маневрирование, полеты на предельно малых высотах, учебный перехват и поражение воздушных целей", — сообщает пресс-служба Центрального военного округа.
Самолеты нанесли удар 500-килограммовыми бомбами по целям, которые имитировали военную технику и инженерные укрепления "противника". Действия летчиков зафиксировали средства контроля, установленные на самолетах и на земле. Анализ данных показал стопроцентное поражение целей.
В общей сложности 15 самолетов Су-34 и Су-24 совершили более 30 вылетов на полигон в Зауралье. Су-34 — российский многофункциональный истребитель-бомбардировщик. Его боевые качества позволяют выполнять задачи без сопровождения истребителями, он способен самостоятельно вести маневренный воздушный бой с любыми существующими истребителями противника на равных условиях. Су-24 предназначен для нанесения ракетно-бомбовых ударов в любых метеоусловиях, в темное и светлое время суток, в том числе — на малых высотах с прицельным поражением наземных и надводных целей.
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Войска , Армия , Оружие , Курганская Область
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