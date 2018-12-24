Новейшие бомбардировщики Су-34 поступили в войска

Самолеты совершили перелет из Новосибирска на военный аэродром «Шагол». Всего в текущем году авиаполк в Челябинской области получил 14 истребителей-бомбардировщиков Су-34.

Два новейших истребителя-бомбардировщика Су-34 вошли в состав авиационного полка в Челябинской области, сообщает пресс-служба ЦВО.

«Летный и инженерно-технический состав, которому предстоит эксплуатировать и обслуживать Су-34, прошел переподготовку на новую авиационную технику в Липецком государственном центре подготовки авиационного персонала и получил все необходимые сертификаты», — подчеркнуто в сообщении округа.

Ранее эти самолеты наряду с бомбардировщиками Су24 были задействованы в учениях, прошедших в Курганской области.

Су-34 создан для ударов по наземным целям в оперативной и тактической глубине в условиях сильного противодействия средствами противовоздушной обороны. Способен вести бой с истребителями.