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Новейшие бомбардировщики Су-34 поступили в войска 

ТК «Звезда» + ещё 1 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
Самолеты совершили перелет из Новосибирска на военный аэродром «Шагол». Всего в текущем году авиаполк в Челябинской области получил 14 истребителей-бомбардировщиков Су-34.
Два новейших истребителя-бомбардировщика Су-34 вошли в состав авиационного полка в Челябинской области, сообщает пресс-служба ЦВО.
«Летный и инженерно-технический состав, которому предстоит эксплуатировать и обслуживать Су-34, прошел переподготовку на новую авиационную технику в Липецком государственном центре подготовки авиационного персонала и получил все необходимые сертификаты», — подчеркнуто в сообщении округа.
Ранее эти самолеты наряду с бомбардировщиками Су24 были задействованы в учениях, прошедших в Курганской области.
Су-34 создан для ударов по наземным целям в оперативной и тактической глубине в условиях сильного противодействия средствами противовоздушной обороны. Способен вести бой с истребителями.
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Войска , Армия , Оружие , Новосибирск , Челябинская Область
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