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Братья-близнецы из Татарстана добились призыва в армию вне очереди 

РИА Новости + ещё 2 2 часа назад
Фото: пресс-служба ЦВО
Братья-близнецы из Татарстана Анатолий и Николай Давыдовы добились призыва на военную службу вне очереди, сообщает пресс-служба Центрального военного округа.
"Братья-близнецы Анатолий и Николай Давыдовы добились от военного комиссариата Республики Татарстан призыва на военную службу вне очереди. Уроженцы города Бугульмы настолько хотели на военную службу, что прибыли в военкомат региона до приглашения по повестке", — говорится в сообщении.
По данным пресс-службы, в военкомате братьев-близнецов приняли как почетных гостей, после прохождения всех этапов комиссии Давыдовы были определены в одну из закрытых воинских частей на юге России. Отмечается, что будущим новобранцам была дана возможность выбора места службы.
"У нас в семье все мужчины служили в армии — отец, дед… Cчитается позором, если ты не отдал долг Родине. Каждый уважающий себя мужчина должен пройти через этот путь", — цитирует пресс-служба Анатолия Давыдова.
Татарстан в осеннем призыве отправил в войска более 3 тысяч человек, военные комиссариаты ЦВО в регионах Поволжья, Урала и Сибири — более 55 тысяч.
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Войска , Армия , Анатолий Давыдов , Николай Давыдов , Республика Татарстан
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