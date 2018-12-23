Братья-близнецы из Татарстана добились призыва в армию вне очереди

Анатолий и Братья-близнецы из Татарстана Николай Давыдовы добились призыва на военную службу вне очереди, сообщает пресс-служба Центрального военного округа.

"Братья-близнецы Анатолий и Николай Давыдовы добились от военного комиссариата Республики Татарстан призыва на военную службу вне очереди. Уроженцы города Бугульмы настолько хотели на военную службу, что прибыли в военкомат региона до приглашения по повестке", — говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, в военкомате братьев-близнецов приняли как почетных гостей, после прохождения всех этапов комиссии Давыдовы были определены в одну из закрытых воинских частей на юге России. Отмечается, что будущим новобранцам была дана возможность выбора места службы.

"У нас в семье все мужчины служили в армии — отец, дед… Cчитается позором, если ты не отдал долг Родине. Каждый уважающий себя мужчина должен пройти через этот путь", — цитирует пресс-служба Анатолия Давыдова.

Татарстан в осеннем призыве отправил в войска более 3 тысяч человек, военные комиссариаты ЦВО в регионах Поволжья, Урала и Сибири — более 55 тысяч.