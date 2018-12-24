Минобороны заключит долгосрочный контракт на поставку ЗРК «Тор»

Замглавы военного ведомства поблагодарил специалистов ИЭМЗ "Купол" за эффективную производственную деятельность и поставку продукции с опережением сроков.

"Завод "Купол" до конца года выполнил госзаказ в полном объеме, вся техника поставлена в войска. Хотел бы особо отметить арктический вариант комплекса "Тор", первая серийная партия уже есть в войсках. Поэтому замечаний к работе предприятия нет", — отметил Криворучко.

В 2018 году Вооруженные силы РФ получили первую партию из 12 арктических ЗРК "Тор-М2ДТ". Кроме того, в войска поступили несколько дивизионных комплектов ЗРК "Тор-М2".

"Тор-М2ДТ" — арктический вариант ЗРК "Тор-М2". Комплекс предназначен для решения задач противовоздушной и противоракетной обороны на уровне дивизионного звена. "Тор-М2ДТ" служит для прикрытия важных административных объектов, первых эшелонов сухопутных соединений от ударов противорадиолокационных и крылатых ракет, планирующих авиабомб, самолетов, вертолетов и беспилотных летательных аппаратов. Он может работать как в ручном, так и полностью автоматическом режиме. При этом система "Тор" сама контролирует обозначенное воздушное пространство и самостоятельно сбивает все воздушные цели, не опознанные системой "свой-чужой".

Комплекс создан на базе двухзвенного тягача для применения в тяжелых условиях Арктики и Крайнего Севера и способен работать при 50-градусном морозе. Для лучшей проходимости ЗРК поставлен на гусеничное шасси ДТ-30, способное плавать и преодолевать бездорожье. В составе комплекса 16 зенитных ракет вертикального старта с дальностью поражения до 12 км и высотным диапазоном до 10 тыс. м. Модернизированная станция обнаружения целей способна обнаруживать летательные аппараты, созданные с использованием технологии снижения радиолокационной заметности.

Зенитный ракетный комплекс "Тор-М2" с дальностью поражения до 15 км предназначен для борьбы с ракетами класса "воздух — земля", управляемыми и корректируемыми авиабомбами, противорадиолокационными ракетами и другим высокоточным оружием нового поколения, самолетами тактической и армейской авиации, крылатыми ракетами, вертолетами и беспилотными летательными аппаратами. Среди важнейших отличительных особенностей этой модификации — вдвое увеличенный боекомплект, в составе которого находятся 16 новых зенитных управляемых ракет (ЗУР) 9М338К с расширенной зоной поражения, повышенной точностью стрельбы и уменьшенными массогабаритными показателями. Интервал старта ракет с одной боевой машины составляет от двух секунд. Таким образом, в составе батареи комплекс "Тор-М2" может за короткий промежуток времени отразить массированный налет современных средств воздушного нападения.