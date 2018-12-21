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США подложили Украине «размалеванную свинью» 

Lenta.ru 1 час назад
Полет американского самолета наблюдения OC-135B Open Skies, состоявшийся в рамках Договора по открытому небу (ДОН) 6 декабря над Украиной и омывающими Крым водами Черного моря, оказался бессмысленным, заявил The National Interest канадский эксперт в области безопасности Стеффан Уоткинс.
Специалист заметил, что если в 2014 году самолеты OC-135B Open Skies летали над реальными боевыми позициями, в частности, в Донбассе, то в последней миссии машина летала в глубине Украины, на расстоянии не более 20 километров от Крыма, а не над «оспариваемыми районами».
Уоткин, имея ввиду техническое состояние OC-135B Open Skies, пошутил, что причиной этого мог стать «засорившийся туалет». Однако в действительности, по мнению эксперта, это был «учебный полет, размалеванная свинья (попытка приукрасить или скрыть реальное положение вещей или отношение к чему-либо — прим. »Ленты.ру»), чтобы показать публике, что они (Соединенные Штаты — прим. «Ленты.ру») "дают сигнал" [России]».
Полет OC-135B Open Skies состоялся 6 декабря по запросу Киева спустя полторы недели после того, как три украинских катера пытались попасть через Керченский пролив из Черного моря в Азовское. На борту самолета находились американские, канадские, немецкие, французские, румынские и британские наблюдатели.
Главной целью ДОН, подписанного в марте 1992 года и вступившего в силу в феврале 2002 года, заявляется содействие укреплению доверия между государствами через контроль над их вооружениями. В настоящее время соглашение объединяет 34 страны-участницы, включая Россию и США. В рамках ДОН государства имеют право на фиксированное число полетов над территориями друг друга. Перед этим маршрут самолета-разведчика согласовывается с принимающей стороной, представители которой должны присутствовать на борту машины в ходе наблюдательного полета.
OC-135B Open Skies создан на базе военно-транспортного KC-135 Stratotanker. Три такие машины, используемые в рамках ДОН, построены в 1961 году и являются одними из самых старых в ВВС США. На этих самолетах установлено по четыре турбовентиляторных двигателя Pratt & Whitney TF33, выпускавшихся с 1958-го по 1985 год, а также преимущественно аналоговое бортовое оборудование. В апреле 2017 года Госдепартамент фактически признал необходимость модернизации самолетов наблюдения, в частности, замены пленочных камер на цифровые.
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Войска , Видео , Госдеп США , The National Interest , Lenta.ru , Республика Крым , США
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