США подложили Украине «размалеванную свинью»

Полет американского самолета наблюдения OC-135B Open Skies, состоявшийся в рамках Договора по открытому небу (ДОН) 6 декабря над Украиной и омывающими Крым водами Черного моря, оказался бессмысленным, заявил The National Interest канадский эксперт в области безопасности Стеффан Уоткинс.

Специалист заметил, что если в 2014 году самолеты OC-135B Open Skies летали над реальными боевыми позициями, в частности, в Донбассе, то в последней миссии машина летала в глубине Украины, на расстоянии не более 20 километров от Крыма, а не над «оспариваемыми районами».

Уоткин, имея ввиду техническое состояние OC-135B Open Skies, пошутил, что причиной этого мог стать «засорившийся туалет». Однако в действительности, по мнению эксперта, это был «учебный полет, размалеванная свинья (попытка приукрасить или скрыть реальное положение вещей или отношение к чему-либо — прим. »Ленты.ру» ), чтобы показать публике, что они (Соединенные Штаты — прим. «Ленты.ру») "дают сигнал" [России]».

Полет OC-135B Open Skies состоялся 6 декабря по запросу Киева спустя полторы недели после того, как три украинских катера пытались попасть через Керченский пролив из Черного моря в Азовское. На борту самолета находились американские, канадские, немецкие, французские, румынские и британские наблюдатели.

Главной целью ДОН, подписанного в марте 1992 года и вступившего в силу в феврале 2002 года, заявляется содействие укреплению доверия между государствами через контроль над их вооружениями. В настоящее время соглашение объединяет 34 страны-участницы, включая Россию и США. В рамках ДОН государства имеют право на фиксированное число полетов над территориями друг друга. Перед этим маршрут самолета-разведчика согласовывается с принимающей стороной, представители которой должны присутствовать на борту машины в ходе наблюдательного полета.