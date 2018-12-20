США продолжат наносить авиаудары по САР 

Власти Соединённых Штатов намерены продолжить авиационные атаки по боевикам ИГ (террористическая организация, запрещена в РФ) в Сирии до полного вывода войск с территории республики, который случится только 60−100 дней.
«До тех пор, пока там находятся американские военные, мы продолжим нанесение артиллерийских и авиационных ударов для поддержки наших союзников», — сообщила ТАСС сотрудница пресс-службы Пентагона Ребекка Ребарих.
Как писал News.ru ранее, президент США Дональд Трамп распорядился полностью вывести войска Штатов из Сирии. По предварительным данным, на территории Арабской Республики находятся около двух тысяч американских военнослужащих. Указ главы государства также подразумевает прекращение атак по террористам.