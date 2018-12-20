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Первый испытательный полет Ту-22М3М пройдет в конце декабря 

РИА Новости + ещё 6 42 минуты назад
Фото: Р-Спорт
Первый испытательный полет модернизированного дальнего бомбардировщика-ракетоносца Ту-22М3М состоится в конце декабря этого года, сообщил в четверг заместитель министра обороны России Алексей Криворучко в ходе посещения Казанского авиационного завода им. С. П. Горбунова.
"Мы сегодня увидели главное, что хотели проинспектировать, — это создание самолета Ту-22М3М. Самолет уже практически готов к полету. До конца года будет сделан первый вылет. Мы довольны результатом", — сказал журналистам Криворучко.
На Казанском авиазаводе замминистра проверил подготовку к первому полету новой машины. В частности, на предприятии продемонстрировали гонку двигателей с новой системой управления, после чего экипаж доложил об успешном проведении этого этапа предварительных испытаний.
Проведение опытно-конструкторской работы (ОКР) на самолете Ту-22М3М должно значительно расширить боевой потенциал парка этих бомбардировщиков, включая боевую эффективность и увеличение радиуса боевого применения. В Минобороны отметили, что установка нового оборудования и систем самолета позволит повысить точность навигации, уровень автоматизации управления машиной, упростит техобслуживание и предполетную подготовку.
В ходе данной ОКР строевые Ту-22М3 получат новейшую цифровую бортовую радиоэлектронику на российской элементной базе, современное навигационное, связное и прицельное оборудование, средства радиоэлектронной борьбы. На машинах применят новую систему управления двигателями и топливной автоматикой.
Также замминистра ознакомился с ходом работ по ремонту с модернизацией находящихся на предприятии строевых Ту-22М3 и стратегических ракетоносцев Ту-160. В завершение визита состоялось совещание, на котором Криворучко, представители военного ведомства и специалисты авиазавода обсудили текущие вопросы выполнения гособоронзаказа.
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