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В Пекине назвали уровень военного сотрудничества России и Китая рекордным 

РИА Новости + ещё 6 1 час назад
Фото: МО РФ
Взаимное политическое доверие и военное сотрудничество России и Китая достигли рекордно высокого уровня, о чем свидетельствуют многочисленные двусторонние обмены по линии вооруженных сил и совместное участие в крупных учениях, говорится в опубликованном в четверг докладе минобороны КНР о развитии международного сотрудничества в 2018 году.
"Для отношений России и Китая в военной сфере учения "Восток-2018" в Забайкальском крае стали поистине историческим моментом. На протяжении этого года под стратегическим руководством лидеров двух стран повышался не только уровень отношений всеобъемлющего стратегического партнерства России и Китая, но и уровень взаимного доверия и сотрудничества в военной сфере", — говорится в документе.
Отмечается, что сотрудничество двух стран за прошедший год в области обменов на высоком уровне и проведения совместных учений значительно углубилось и укрепилось, стороны поддерживали друг друга по таким вопросам, как урегулирование северокорейской ядерной проблемы и контроль над вооружениями, совместными усилиями защищали мир и стабильность в регионе.
"В этом году наши вооруженные силы впервые были приглашены принять участие в крупнейших российских стратегических маневрах "Восток-2018", это свидетельствует о том, что взаимное политическое стратегическое доверие и военное сотрудничество России и Китая достигли исторического, рекордно высокого уровня", — подчеркнули в минобороны КНР.
В ведомстве также особо отметили командно-штабные учения вооруженных сил государств — членов ШОС "Мирная миссия-2018", которые проходили на российском полигоне "Чебаркуль" с 22 по 29 августа. В маневрах принимали участие органы военного управления, подразделения сухопутных войск и авиация Казахстана, Таджикистана, Киргизии, России, Китая, Индии и Пакистана.
"В условиях реальных боевых действий наша армия не только впервые смогла осуществить переброску сил по железной дороге через третьи страны, но также и обучиться боевому опыту российских военных, вернувшихся из Сирии", — добавили в ведомстве.
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