Северный флот возобновил воздушное патрулирование Арктики

Северный флот России в этом году возобновил регулярное воздушное патрулирование Арктики, сообщил журналистам во вторник командующий флотом адмирал Николай Евменов

"Воздушное патрулирование дальними противолодочными самолетами в Арктике и других районов в этом году мы возобновили на регулярной основе", — заявил он по итогам заседания расширенной коллегии Минобороны с участием Владимира Путина.

Развитие военной инфраструктуры в Арктике, по его словам, в следующем году останется одним из приоритетов Северного флота.