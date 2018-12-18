Северный флот возобновил воздушное патрулирование Арктики 

Северный флот России в этом году возобновил регулярное воздушное патрулирование Арктики, сообщил журналистам во вторник командующий флотом адмирал Николай Евменов.
"Воздушное патрулирование дальними противолодочными самолетами в Арктике и других районов в этом году мы возобновили на регулярной основе", — заявил он по итогам заседания расширенной коллегии Минобороны с участием Владимира Путина.
Развитие военной инфраструктуры в Арктике, по его словам, в следующем году останется одним из приоритетов Северного флота.