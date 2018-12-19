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Daily Mail (Великобритания): Россия представила беспилотники «Калашникова» для патрулирования Арктики 

ИноСМИ 32 минуты назад
Фото: © РИА Новости, Валерий Мельников
Концерн «Калашников» представил умные беспилотники, предназначенные для защиты российской арктической зоны. Беспилотники будут обеспечивать круглосуточную охрану периметров, организацию полноценной системы слежения за арктическим побережьем и территориальными водами, говорится в статье Daily Mail (Великобритания) .
  • «Калашников» обеспечит «круглосуточную охрану периметров»
  • Автоматическая система идентификации может собирать информацию о судне на расстоянии до 100 километров
Концерн «Калашников» представил умные беспилотники, предназначенные для защиты российских кораблей в Арктике. Беспилотники будут обеспечивать «круглосуточную защиту периметров», заявили в концерне. Два дрона ZALA (ЗАЛА) имеют автоматическую систему идентификации, которая может собирать информацию о судне на расстоянии 62 миль, утверждает он.
«Арктические беспилотники ZALA способны успешно решать гражданские и военные задачи по проведению исследований в Арктической зоне, обеспечению безопасности морского судоходства и круглосуточной охраны периметров, организации полноценной системы слежения за арктическим побережьем и территориальными водами», — цитирует ТАСС генерального директора группы «Калашников» Владимира Дмитриева.
Два беспилотника способны предоставить операторам информацию о каждом судне: его название, размер, курс и скорость. Они также имеют собственную альтернативную навигационную систему, когда GPS или его российский эквивалент недоступен.
Российское военное присутствие в Арктике в последние годы увеличивается наряду с озабоченностью США по этому поводу. Командир Береговой охраны США недавно сравнил ситуацию в Арктике с Южно-Китайским морем с его богатыми природными ресурсами и претензиями по поводу спорных территорий.
«Присутствие равно влиянию. Если мы не будем там присутствовать, то это сделают наши конкуренты», — сказал командир береговой охраны США адмирал Карл Л. Шульц, выступая в Центре Уилсона в Вашингтоне.
По последним данным разведки США, у России есть 46 ледоколов, в том числе семь атомных, и еще 12 находятся в стадии строительства, сказал Шульц.
Хотя Китай не является арктической страной, у них есть два ледокола и еще один находится в стадии строительства.
«Трудно не видеть в деятельности [Китая] в Арктике ничего, кроме открытого притязания», — добавил Шульц.
Береговая охрана США располагает всего двумя ледоколами — «Полярным морем» (тяжелого класса, введенным в эксплуатацию в 1976 году), и «Хили» (среднего класса, введенным в эксплуатацию в 1999 году). «Полярное море» может продавливать лед толщиной до 6 метров толщиной и непрерывно двигаться во льдах толщиной до двух метров.
Сэмюэл Бендетт, аналитик Центра военно-морского анализа по международным делам, сказал «Дефенс уан», что новые военные усилия России вписываются в ее доктрину присутствия в Арктике.
«Россия рассматривает Арктику как регион, жизненно важный для ее национальной безопасности — для обороны страны, для экономического развития и для экологических факторов», — сказал Бендетт.
Согласно имеющейся информации, дрон оснащен 24-мегапиксельной фотокамерой со сменными объективами, а также 60-кратной видеокамерой и тепловизором. Новые радиоканалы также делают аппарат способным проводить видео— или инфракрасной съемку в реальном времени, в то время как его батарея рассчитана на пять часов работы.
По информации концерна, операторы беспилотников будут автономно жить в Арктике в специально разработанном всепогодном обитаемом модуле. Беспилотник был представлен на форуме «Арктика: настоящее и будущее», организованном Ассоциацией полярников, который проходил в Санкт-Петербурге 5-7 декабря.
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