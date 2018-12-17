Разработчик «Борея» сравнил его с «Вирджинией»

Российская стратегическая подлодка проекта 955 "Борей" производит в два раза меньше шума, чем американская многоцелевая подлодка типа "Вирджиния", заявил гендиректор Курчатовского института , участвовавшего в разработке АПЛ, Александр Благов

"Вирджиния" принята на вооружение ВМС США в 2004 году, "Борей" принят ВМФ РФ в 2013-м.

"Шумность атомной подводной лодки четвертого поколения "Борей" в два раза меньше, чем у американской "Вирджинии"", — сказал Благов в понедельник в ходе круглого стола "Подводный флот на защите национальных интересов России".

Серия атомных подводных крейсеров четвертого поколения проекта "Борей" и "Борей-А", вооруженных баллистическими ракетами комплекса "Булава", призвана стать основой морских стратегических ядерных сил России на ближайшие десятилетия. До 2020 года планируется принять на вооружение восемь подлодок проекта "Борей".

АПЛ в длину 170 метров, в ширину ─ 13,5 метра, подводное водоизмещение ─ 24 тысячи тонн. Корабли проекта "Борей" могут нести до 16 межконтинентальных баллистических ракет морского базирования Р-30 "Булава-30".