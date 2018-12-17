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Полк С-400 заступит на боевое дежурство под Петербургом 20 декабря 

РИА Новости + ещё 1 50 минут назад
Фото: РИА Новости
Зенитный ракетный полк, оснащенный системой С-400 "Триумф", заступит на боевое дежурство под Санкт-Петербургом 20 декабря, сообщается на сайте Минобороны РФ.
"20.12.2018 — заступление на боевое дежурство дивизионного комплекта ЗРК С-400 "Триумф", поступившего на вооружение зенитного ракетного полка Западного военного округа (Луга, Ленинградская область)", — говорится в сообщении.
С-400 "Триумф" предназначен для поражения всех современных и перспективных средств воздушного нападения, включая стратегические бомбардировщики, баллистические и крылатые ракеты, может применяться против наземных объектов. Комплекс способен перехватывать цели на дальности до 600 километров, поражать их на дальности 400 километров и на высоте до 30 километров.
"Триумф" значительно превосходит по тактико-техническим характеристикам свою знаменитую предшественницу — ЗРС С-300ПМ и, по оценке специалистов, является сейчас лучшим в мире ЗРК.
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