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На Северном Кавказе более 2,5 тысяч разведчиков приступили к учениям на полигонах 

ТАСС + ещё 1 1 час назад
Фото: ТАСС
Более 2,5 тысяч разведчиков 58-й общевойсковой армии Южного военного округа проводят учения с боевыми стрельбами на полигонах Северного Кавказа и в Южной Осетии, сообщается в пресс-релизе округа.
"Разведчики, дислоцированные в Чечне, Дагестане, Северной Осетии и Южной Осетии, приступили к занятиям по огневой и тактической подготовке на полигонах Серноводский, Тарский, Дзарцеми, Альпийский, Гвардеец и Калиновский", — говорится в сообщении.
В ходе учений они отрабатывают приемы ведения разведки в сложной обстановке в любое время суток.
К учениям также привлечено более 300 единиц военной техники, в том числе бронетранспортеры БТР-82А, бронированные автомобили "Тигр" и "КамАЗ-Мустанг".
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