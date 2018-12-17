Более 2,5 тысяч разведчиков 58-й общевойсковой армии Южного военного округа проводят учения с боевыми стрельбами на полигонах Северного Кавказа и в Южной Осетии, сообщается в пресс-релизе округа.
"Разведчики, дислоцированные в Чечне, Дагестане, Северной Осетии и Южной Осетии, приступили к занятиям по огневой и тактической подготовке на полигонах Серноводский, Тарский, Дзарцеми, Альпийский, Гвардеец и Калиновский", — говорится в сообщении.
В ходе учений они отрабатывают приемы ведения разведки в сложной обстановке в любое время суток.
К учениям также привлечено более 300 единиц военной техники, в том числе бронетранспортеры БТР-82А, бронированные автомобили "Тигр" и "КамАЗ-Мустанг".