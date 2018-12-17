Десять вертолетов Ми-8 перебросили в Казахстан для встречи международной экспедиции МКС

Группа поисковиков-спасателей ЦВО будут проводить разведку района предполагаемого приземления капсулы.

Группа поисковиков-спасателей ЦВО выдвинулись в Казахстан для проведения разведки района предполагаемого приземления капсулы с участниками международной экспедиции Международной космической станции (МКС). Об этом сообщает пресс-служба округа.

Так, восемь транспортно-боевых вертолетов «Ми-8» вылетели с военного аэродрома «Упрун» в Челябинской области на оперативные аэродромы в Казахстане. Ранее два вертолета той же модификации уже вылетели в республику.

Кроме того, также в обеспечении встречи участников экспедиции два самолета Ан-12 и один Ан-26, 22 единицы автомобильной и специальной техники, в том числе шесть машин-амфибий, а также около 200 человек личного состава.