Группа поисковиков-спасателей ЦВО будут проводить разведку района предполагаемого приземления капсулы.
Группа поисковиков-спасателей ЦВО выдвинулись в Казахстан для проведения разведки района предполагаемого приземления капсулы с участниками международной экспедиции Международной космической станции (МКС). Об этом сообщает пресс-служба округа.
Так, восемь транспортно-боевых вертолетов «Ми-8» вылетели с военного аэродрома «Упрун» в Челябинской области на оперативные аэродромы в Казахстане. Ранее два вертолета той же модификации уже вылетели в республику.
Кроме того, также в обеспечении встречи участников экспедиции два самолета Ан-12 и один Ан-26, 22 единицы автомобильной и специальной техники, в том числе шесть машин-амфибий, а также около 200 человек личного состава.
Посадка спускаемого аппарата транспортного пилотируемого корабля «Союз МС-09» запланирована на 20 декабря 2018 года в казахстанских степях недалеко от города Жезказган. На землю вернутся космонавт Роскосмоса Сергей Прокопьев, астронавт ЕСА Александер Герст и Астронавт НАСА Серена Ауньон.