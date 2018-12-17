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Источник: второй опытный образец Ил-112В отправили на испытания в ЦАГИ 

ТАСС 5 часов назад
Фото: предоставлено ОАО "ИЛ"
Второй опытный образец легкого военно-транспортного самолета Ил-112В отправили на испытания в Центральный аэрогидродинамический институт (ЦАГИ, город Жуковский). Об этом сообщил в понедельник ТАСС источник в оборонно-промышленном комплексе.
"Началась транспортировка элементов второго опытного образца Ил-112В из Воронежа в ЦАГИ для проведения статических и ресурсных испытаний", — сказал источник.
Он уточнил, что во вторник, в частности, в институт автопоездом доставят секции крыла самолета.
В Жуковский уже прибыл ряд контейнеров с более мелкими частями конструкции самолета, добавил собеседник агентства. "Фюзеляж второго Ил-112В доставят на подмосковное предприятие ближе к концу декабря", — уточнил он.
Первый опытный образец Ил-112В в конце ноября был передан на летно-испытательную станцию. Ранее самолет планировалось впервые поднять в воздух в октябре-ноябре, однако полет пока не состоялся.
Самолет Ил-112В, способный перевозить максимальный груз в 5 т, предназначен для транспортировки солдат, военной техники, различных видов вооружений и других грузов. Машина создается на замену турбовинтовым Ан-26 и Ан-24. К выпуску планируется в двух модификациях: для гражданской авиации (Ил-112Т) и военно-транспортной авиации (Ил-112В). Ранее сообщалось, что военные намерены заказать 62 машины.
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