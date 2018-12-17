В Минобороны заявили, что инфраструктура для ракетного комплекса «Сармат» уже готова

"За последние годы мы создали современную инфраструктуру для размещения комплексов "Ярс", уже готова инфраструктура для ракетного комплекса "Сармат", введены сложнейшие объекты, и уже стоят на боевом дежурстве радиолокационные станции высокой заводской готовности", — приводит издание слова замминистра обороны.

Иванов добавил, что для Воздушно-космических сил РФ реконструировали 19 аэродромов, для военно-морского флота построили 11 гидротехнических сооружений и 23 объекта береговой инфраструктуры. "Результаты очень серьезные, темпы и объемы работ по созданию инфраструктуры будем наращивать", — заключил он.

РС-28 "Сармат" — российский перспективный ракетный комплекс наземного шахтного базирования с тяжелой жидкостной межконтинентальной баллистической ракетой. Разрабатывается с 2000-х годов специалистами АО "Государственный ракетный центр им. В. П. Макеева" (Миасс, Челябинская область) в качестве замены комплекса Р-36М2 "Воевода". Масса — около 200 тонн, забрасываемый вес — около 10 тонн. В конце декабря 2017 года СМИ сообщили о первом успешном бросковом испытании "Сармата".