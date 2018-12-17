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В Минобороны заявили, что инфраструктура для ракетного комплекса «Сармат» уже готова 

ТАСС + ещё 1 1 час назад
Фото: РИА Новости
Инфраструктура для развертывания межконтинентальных баллистических ракет "Сармат" полностью подготовлена в России, сообщил замминистра обороны России Тимур Иванов в интервью газете "Коммерсантъ", вышедшем в понедельник.
"За последние годы мы создали современную инфраструктуру для размещения комплексов "Ярс", уже готова инфраструктура для ракетного комплекса "Сармат", введены сложнейшие объекты, и уже стоят на боевом дежурстве радиолокационные станции высокой заводской готовности", — приводит издание слова замминистра обороны.
Иванов добавил, что для Воздушно-космических сил РФ реконструировали 19 аэродромов, для военно-морского флота построили 11 гидротехнических сооружений и 23 объекта береговой инфраструктуры. "Результаты очень серьезные, темпы и объемы работ по созданию инфраструктуры будем наращивать", — заключил он.
РС-28 "Сармат" — российский перспективный ракетный комплекс наземного шахтного базирования с тяжелой жидкостной межконтинентальной баллистической ракетой. Разрабатывается с 2000-х годов специалистами АО "Государственный ракетный центр им. В. П. Макеева" (Миасс, Челябинская область) в качестве замены комплекса Р-36М2 "Воевода". Масса — около 200 тонн, забрасываемый вес — около 10 тонн. В конце декабря 2017 года СМИ сообщили о первом успешном бросковом испытании "Сармата".
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