РВСН до конца года укомплектуют исключительно офицерами и контрактниками

"К концу 2018 года в РВСН на воинских должностях прапорщиков, сержантов и солдат будут проходить военную службу более 18,5 тысяч военнослужащих по контракту, что составит 100% от необходимой численности", — сказал Каракаев в интервью газете Вооруженных сил РФ "Красная звезда".

Она также отметил, что сегодня укомплектованность кадрами в РВСН составляет более 95% для офицерского и 90% для рядового и сержантского состава.