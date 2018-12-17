Ракетные войска стратегического назначения (РВСН) к концу 2018 года будут укомплектованы только офицерами и контрактниками, заявил командующий РВСН генерал-полковник Сергей Каракаев.
"К концу 2018 года в РВСН на воинских должностях прапорщиков, сержантов и солдат будут проходить военную службу более 18,5 тысяч военнослужащих по контракту, что составит 100% от необходимой численности", — сказал Каракаев в интервью газете Вооруженных сил РФ "Красная звезда".
Она также отметил, что сегодня укомплектованность кадрами в РВСН составляет более 95% для офицерского и 90% для рядового и сержантского состава.