Германия просит США раскрыть секрет борьбы с «Искандерами»

США и их европейские партнёры по НАТО признают необходимость противостояния российской угрозе в Европе. Штаты требуют увеличения расходов на оборону и увеличивают собственный военный контингент в европейских странах. В Германии , в свою очередь, периодически вспоминают о собственных оборонных проектах, в том числе, о создании немецкой системы ПРО. Но и в этом случае в Берлине не могут обойтись без американских денег и технологий.

Германия хочет получить от США доступ к секретной военной информации, чтобы построить собственную систему противоракетной обороны следующего поколения, сообщает Defense News. Об этом Берлин ведёт закулисные переговоры с представителями американского оборонного гиганта Lockheed Martin. Окончательное решение ориентировочно будет принято в феврале.

По сведениям издания, речь идёт о данных моделирования движения ракеты-перехватчика PAC-3 MSE, разработанной в 2014 году для зенитных ракетных комплексов MIM 104 Patriot. Эти данные позволяют узнать, каким образом перехватчик будет действовать против различных типов крылатых и баллистических ракет. В свою очередь, в Пентагоне скептически смотрят на возможность передачи этой информации, поскольку боятся утечки. «Попав в чужие руки, эти данные позволят противнику узнать и использовать все слабые места ракет-перехватчиков», отмечает Defense News. Возможно, Штаты предоставят Германии доступ к технологиям производств ракет с более низкой, чем у PAC-3 MSE, эффективностью.

Министерство обороны ФРГ, указывает издание, ускоряет работу над собственной системой противоракетной обороны, поскольку «хочет противостоять российским Оперативно-тактическим ракетным комплексам „Искандер-М“», развёрнутым РФ непосредственно у немецких границ, в Калининградской области. Немецкие военные ведут переговоры с представителями ведущих парламентских партий, убеждая их в дальнейшем не отказываться от поддержки программы. В то же время, эксперты полагают, что судьбу немецкой ПРО в конечном итоге решат Соединённые Штаты.

«Работы над этой системой зависят от американских субподрядчиков, ключевые технические компоненты находятся в руках США», — пишет на страницах «Augen Geradeaus!» военный обозреватель из ФРГ Томас Виголд.

Решение о разработке системы противоракетной и противовоздушной обороны Германии TLVS (Taktisches Luftverteidigungssystem) было принято в 2015 году. В 2016 году к реализации программы подключилась европейская компания-разработчик ракетных систем MBDA. Долгое время вся деятельность по проекту TLVS ограничивалась заявлениями. Но в марте 2018 года было создано совместное предприятие TLVS GmbH (Lockheed Martin и MBDA), на которое была возложена ответственность за реализацию программы. Такое решение было принято для более эффективного управления проектом. Основанием строящейся системы должны стать мобильные зенитные ракетные комплексы MEADS (Medium Extended Air Defense System) — это совместная разработка оборонных компаний США, Германии, Франции и Италии. В ФРГ неоднократно заявляли о намерении заменить на MEADS находящиеся сейчас на вооружении Германии американские «Патриоты».

Ракеты комплексов «Искандер-М» для любых средств ПВО — чрезвычайно тяжёлая для поражения цель, отмечает News.ru бывший начальник ракетных зенитных войск ВВС РФ генерал-лейтенант Александр Горьков:

«В Германии это понимают и потому, видимо, занялись поиском средств для того, чтобы что-либо противопоставить российским ракетам, и, в том числе, присматриваются к чужим разработкам».

В то же время эксперту кажется сомнительным, что США согласятся передать собственные технические секреты в ФРГ для того, чтобы помочь разработке немецкой системы ПРО.