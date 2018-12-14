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Порошенко сделал первое заявление после "смерти"
Порошенко сделал первое заявление после "смерти"

На российской военной базе в Армении началось слаживание снайперских пар 

ТК «Звезда» 52 минуты назад
Фото: Минобороны РФ / mil.ru
Основное внимание при подготовке снайперов уделяется нестандартному выбору ими огневых позиций, маскировке с использованием подручных и естественных средств, применению современных дальномеров, метеостанций, комплексов управления, разведки и связи «Стрелец» и «Ратник».
На российской военной базе в Армении в рамках подготовки к двусторонним снайперским состязаниям среди военнослужащих соединения и подразделений минобороны Армении начались тренировки снайперских пар на высокогорном полигоне Камхуд.
В ходе подготовки к состязаниям военнослужащие отрабатывают приемы и способы ведения прицельного огня из снайперских винтовок «Драгунова» и «Винторез» днем и ночью, с применением механического и оптического прицелов на дальности от 100 до 2000 метров.
На занятиях по огневой, специальной и тактической подготовке инструкторы обучают снайперские пары правилам индивидуального прицеливания и выбора целей из штатного оружия с применением баллистических поправок.
Основное внимание при подготовке снайперов уделяется нестандартному выбору огневых позиций, маскировке с использованием подручных и естественных средств, применению современных дальномеров, метеостанций, радиостанций, комплексов управления, разведки и связи «Стрелец» и «Ратник».
В подготовке снайперских пар в Армении принимают участие более 100 военнослужащих из числа штатных и внештатных снайперов соединения.
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