На российской военной базе в Армении началось слаживание снайперских пар

Основное внимание при подготовке снайперов уделяется нестандартному выбору ими огневых позиций, маскировке с использованием подручных и естественных средств, применению современных дальномеров, метеостанций, комплексов управления, разведки и связи «Стрелец» и «Ратник».

На российской военной базе в Армении в рамках подготовки к двусторонним снайперским состязаниям среди военнослужащих соединения и подразделений минобороны Армении начались тренировки снайперских пар на высокогорном полигоне Камхуд.

В ходе подготовки к состязаниям военнослужащие отрабатывают приемы и способы ведения прицельного огня из снайперских винтовок «Драгунова» и «Винторез» днем и ночью, с применением механического и оптического прицелов на дальности от 100 до 2000 метров.

На занятиях по огневой, специальной и тактической подготовке инструкторы обучают снайперские пары правилам индивидуального прицеливания и выбора целей из штатного оружия с применением баллистических поправок.

Основное внимание при подготовке снайперов уделяется нестандартному выбору огневых позиций, маскировке с использованием подручных и естественных средств, применению современных дальномеров, метеостанций, радиостанций, комплексов управления, разведки и связи «Стрелец» и «Ратник».

В подготовке снайперских пар в Армении принимают участие более 100 военнослужащих из числа штатных и внештатных снайперов соединения.